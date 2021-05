Monitoramento e rastreio da Covid-19 é reforçado no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Comitê Enfrentamento à Covid-19 no Amazonas, durante reunião nesta sexta-feira (28/05), decidiu manter o horário de restrição entre meia-noite e 6h pelos próximos 15 dias, retomar aulas presenciais híbridas na rede estadual de Manaus e reforçar as medidas de rastreio e monitoramento dos casos da doença no Amazonas por conta do risco da variante B.1.617, identificada, pela primeira vez, na Índia.

Na reunião foi definido, ainda, que o Estado vai ampliar o apoio aos municípios que passam por dificuldade no processo de vacinação.

Nenhum caso dessa nova variante foi confirmado no Amazonas até o momento. No Brasil, já foram identificados casos no Maranhão, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Estudos em curso ainda avaliam se a nova variante é de maior letalidade, virulência e transmissibilidade.

Após apresentar o cenário epidemiológico aos poderes e órgão de controle, o governador Wilson Lima destacou, por meio da live nas redes sociais do Governo do Amazonas, a necessidade do cumprimento dos protocolos sanitários.

“Além da Covid-19, aqui também nós temos outros problemas relacionados aos vírus, que são as Síndromes Respiratórias Agudas Graves. A máscara está protegendo não só contra a Covid-19, mas também de uma gripe comum, da H1N1, enfim, de todos esses outros vírus. É importante que a gente continue seguindo esses protocolos de uso de máscara, evitando aglomerações, lavando as mãos com álcool em gel”, disse Wilson Lima.

Medidas nos aeroportos

Por conta do risco da nova variante, será iniciada a imunização do grupo de transporte aeroportuário.

Nos terminais de embarque e desembarque, foi intensificada a testagem, e a meta é submeter pelo menos 10% dos passageiros de cada voo que chega a Manaus ao exame. Para isso, são utilizados testes do tipo RT-PCR, considerado padrão ouro pelas autoridades sanitárias.

Por meio da testagem e da triagem, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), além de identificar casos suspeitos, está intensificando as ações de vigilância genômica. Dessa forma, é possível reconhecer mutações no vírus e novas variantes.

Passageiros que testam positivo são orientados sobre o isolamento e onde procurarem atendimento na rede de saúde no Amazonas. Por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa), esses passageiros são telemonitorados.

A previsão é que as mesmas medidas sejam adotadas, na próxima semana, também em relação aos portos. Técnicos que irão atuar em regime de plantão no aeroporto e portos serão treinados sob a coordenação da FVS-AM na tarde desta sexta-feira (28/05).

“A pandemia ainda não acabou, o que requer que nós continuemos aderindo às medidas de proteção. Estamos vivendo o risco de uma nova variante. Por isso é importante nós intensificarmos o rastreamento e o monitoramento. Por isso, estamos com uma ação de vigilância em aeroportos e portos para que possamos isolar casos suspeitos e identificar a entrada dessa variante para mandar para o sequenciamento genômico. Tudo isso está sendo organizado”, disse a diretora técnica da FVS-AM, Tatyana Amorim.

Reforço na imunização

Na próxima semana, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM) e FVS-AM, vão reforçar as equipes de vacinação no interior para auxiliar as prefeituras que enfrentam dificuldades nesse processo. Por meio da FVS-AM e com o apoio logístico da Casa Militar, o Governo do Estado já distribuiu para os municípios 98% dos imunizantes enviados para o Amazonas.

A secretaria e a fundação também vão reforçar o auxílio aos municípios para alimentar o sistema de informações onde há o controle das doses já aplicadas. Para essas duas ações, será buscado apoio do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas (Cosemes).

O governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou que há municípios com dificuldades em inserir os dados de vacinados no sistema, e isso faz com que o estado tenha um percentual de vacinação baixo.

“Há dificuldade também de alguns municípios junto com as suas equipes de saúde fazerem esse processo de vacinação. É por isso que equipes estão indo para o interior, uma força-tarefa para fazer com que esses municípios aumentem esse percentual. Há uma preocupação em não deixar as doses vencerem, e a vacina é a arma mais poderosa que nós temos contra a Covid-19”, disse o governador.

Testagem

O Governo do Estado está ampliando a disponibilidade e coleta de amostras para testes RT-PCR nas unidades da rede de saúde que funcionam como porta de entrada. O objetivo também é expandir o monitoramento, orientar para o isolamento e frear a cadeia de transmissão do vírus.

Segundo o secretário titular da SES-AM, Marcellus Campêlo, 5 mil testes já foram realizados, e hoje 12,8% dos casos são positivos. Antes esse dado era igual a 10,4%.

“Nós estamos com a testagem em todas as nossas portas de entrada: nos hospitais, UPAs e SPAs. Houve um aumento de 23% na taxa de positividade, o que mostra aí a necessidade de cuidados em relação às medidas não farmacológicas: utilização de máscaras, evitar as aglomerações, higienização das mãos e principalmente essa conscientização da população, porque a pandemia não acabou”, disse o secretário.

Novo decreto

Além de manter o horário de restrição de circulação, o comitê decidiu novas três flexibilizações para serviços não essenciais. O novo decreto entrará em vigor na segunda-feira (31/05).

A principal mudança é o início das aulas presenciais nas escolas da rede estadual da capital, a partir da próxima terça-feira (1º/06). Desde o início do ano letivo de 2021, os conteúdos eram repassados aos alunos por meio do projeto “Aula em Casa”. O novo decreto estabelece que as aulas na rede sejam no sistema híbrido, com a inclusão da modalidade presencial.

Ele estabelece também que lojas de acessórios poderão abrir aos sábados, o que até então era vedado. A nova norma vai autorizar ainda a reabertura dos zoológicos, com ocupação limitada a 50% da capacidade de público com garantia da ventilação natural, além das demais medidas sanitárias.