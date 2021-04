Mourão toma segunda dose da vacina contra Covid-19 em Brasília

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Agência Brasil

O vice-presidente Hamilton Mourão, de 67 anos, tomou nesta segunda-feira (26) a segunda dose da vacina CoronaVac contra covid-19, em Brasília. Ele foi atendido em um dos pontos de vacinação drive-thru da capital.

Continua depois da Publicidade

A CoronaVac é produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, e administrada em duas doses, com intervalo de até quatro semanas. A primeira dose foi aplicada em Mourão no dia 29 de março.

No Distrito Federal, pessoas entre 62 e 63 anos começaram a ser vacinadas no final da semana passada.

“Segunda dose tomada, a vacina está avançando. E pouco a pouco, nós vamos ter todo mundo imunizado. Acreditar nesse processo, e a gente vai vencer essa doença aí. Apesar das pessoas que a gente tem perdido, mas vamos ganhar isso aí”, disse em rápida conversa com jornalistas.

Continua depois da Publicidade

Questionado se o Executivo recomenda a vacinação, ele disse: “O governo está vacinando, [então é] porque ele recomenda”.

O vice-presidente tomou a primeira dose da vacina no dia 29 de março, após o início da campanha para idosos de 67 e 68 anos. À época, escreveu em uma rede social: “Fiz minha parte como cidadão consciente”.

Continua depois da Publicidade

Mourão testou positivo para Covid-19 no final do ano passado. O diagnóstico ocorreu em 27 de dezembro. À época, ele cumpriu isolamento no Palácio do Jaburu, residência oficial, e ficou 12 dias afastado do trabalho.

Ciclo completo! Hoje fui vacinado com a 2ª dose da coronavac. Estimulo a todos que se vacinem quando chegar o momento e que se protejam do vírus da #COVID19, mantendo o distanciamento, não se aglomerando com pessoas desconhecidas, higienizando as mãos e utilizando a máscara. pic.twitter.com/DpHqBSazUi Continua depois da Publicidade — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) April 26, 2021

Fonte: G1