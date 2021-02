MPAM investiga caso de pacientes com Covid-19 amarrados em camas por suposta falta de sedativos em Parintins

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

A 2ª Promotoria de Justiça de Parintins começou a ouvir autoridades de saúde daquele município sobre um vídeo que, além de viralizar nas redes sociais, foi alvo de reportagem no Jornal Nacional e outros veículos de comunicação onde uma pessoa, não identificada, mostra pacientes intubados, pacientes de covid-19, internados no hospital Jofre Cohen, amarrados nas camas com ataduras.

Segundo a denúncia feito no vídeo, os pacientes haviam sido amarrados pela falta de sedativos. Para apurar o caso, o promotor de Justiça Marcelo Barros registrou uma notícia de fato, procedimento que dá início às apurações do MP. Ainda na tarde desta terça-feira (23/02), a promotoria reuniu com profissionais da área de saúde, gestores do hospital e representantes da secretaria de saúde local.

O MP ouviu os profissionais, mas deu o prazo de 24 horas para que as informações sejam enviadas por escrito para que seja avaliada qual medida a ser tomada em seguida.

*Com informações do MP-AM