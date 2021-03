Mulher se emociona ao vacinar no mesmo dia em que sepultou o irmão

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A idosa Odenice Maria Flores, de 71 anos, recebeu a notícia da morte do irmão, vítima da Covid-19, horas antes de receber a primeira dose da vacina contra a doença, na capital goiana. Emocionada, ela não conteve as lágrimas no momento da imunização.

“Eu ‘tô’ muito triste, eu acabei de perder meu irmão para essa doença”, diz a idosa ao final da vacinação.

De acordo com Odenice, o aposentado Otalécio Oliveira Flores, de 85 anos, foi contaminado pelo coronavírus após ter recebido a 1ª dose da vacina. Entre a contaminação e a morte do idoso, se passaram apenas sete dias.

“Foi muito rápido. Uma semana. Ele tinha tomado a primeira dose e estava prestes a tomar a segunda. Estou desolada. Super triste. Era o meu melhor amigo”, disse ela ao G1.

Otalécio morreu na noite da última quarta-feira (24/3), no entanto, só foi sepultado no dia seguinte, às 18h. Em decorrência da Covid-19, não houve velório. No mesmo dia, por volta das 13h, Odenice foi vacinada na Escola Municipal Lions, em Goiânia.

“Bate uma incerteza na gente, mas eu tomei a vacina, confiante, e vou tomar a segunda dose, mas eu sinto muito por ter perdido o meu irmão do coração. Uma pessoa saudável, alegre, extrovertida”, declarou a idosa.

Segunda a sobrinha de Otalécio, filha de Odenice, Luciana Flores, o tio provavelmente pegou a doença da filha, que anda de ônibus. “Ele ia tomar a segunda dose agora, e aí pegou a Covid. A filha dele que anda de ônibus, mesmo com todo o cuidado, acabou pegando a doença. Ele começou com febre até que três dias depois ficou com falta de ar e precisou ser internado”, contou.

De acordo com Luciana, o idoso foi atendido num posto de saúde e, como não tinha vaga de unidade de terapia intensiva (UTI), ele ficou três dias na enfermaria, até que surgiu uma vaga no Hospital de Campanha (HCamp) de Goiânia.

“Lá [no HCamp] ele ficou quatro dias na UTI, mas começou a dar falência múltipla dos órgãos. A minha mãe ficou muito triste. Ele tinha 85 anos, mas não tomava remédio para pressão, nem nada, era muito saudável”, concluiu a sobrinha.

