Mutirão amplia para 40 anos terceira dose da vacina em profissionais da saúde em Manaus

Redação AM POST

A 21ª edição do mutirão Vacina Amazonas teve a faixa etária ampliada, neste sábado (02/10), para a aplicação da dose de reforço contra a Covid-19 nos profissionais de saúde a partir de 40 anos de idade, que podem tomar a 3ª dose em um dos 39 pontos de vacinação espalhados na capital. É necessário o intervalo de pelo seis meses da segunda dose para a aplicação da dose de reforço.

O mutirão segue com horário estendido até as 18h deste sábado (02/10), em seis pontos estratégicos da capital. Outros 33 pontos da Prefeitura de Manaus funcionam até as 16h.

Esta edição da campanha é voltada para aplicação da dose de reforço em profissionais da saúde com mais de 40 anos e pessoas maiores de 60 anos, que tomaram a segunda dose há mais de seis meses (ou até 1º de abril), e em imunossuprimidos com 18 anos ou mais.

No Sambódromo de Manaus, um dos postos que vão funcionar em horário estendido até as 18h de hoje, a agente administrativo da Policlínica Gilberto Mestrinho, Maria do Socorro Porto, aproveitou para garantir sua dose de reforço.

“Eu estou muito feliz e apesar de ter pego Covid-19, não tive muitos sintomas. É bom para nós, profissionais de saúde, que estamos na linha de frente. Eu me sinto imunizada, mesmo assim continuo fazendo todos os procedimentos como lavar as mãos, usar máscara, evitar multidão, aglomeração”, disse a servidora estadual.

Também serão vacinados adultos, com 18 anos ou mais, primeira e segunda dose, e adolescentes de 12 a 17 anos com a primeira dose.

Para o militar Lélio Azevedo, que completou o ciclo vacinal no mutirão, a imunização traz a sensação de segurança para voltarmos à normalidade. “Isso dá uma oportunidade para a população, aqueles que trabalham durante a semana podem vir aqui no sábado e a gente está vindo aqui, a gente chegou cedo e aproveitou, tem pouco movimento e está bem rápido”, disse.

Locais de vacinação – Os pontos estratégicos que funcionarão em horário estendido são: Centro de Convivência da Família (CCF) Magdalena Arce Daou (pedestre), Centro de Convenções de Manaus-Sambódromo (drive-thru), CCF Padre Pedro Vignola (pedestre), Shopping Phelippe Daou (pedestre), Studio 5 Centro de Convenções (pedestre) e Sesi Clube do Trabalhador (pedestre e drive-thru).

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), está coordenando dois pontos estratégicos: o Sambódromo, onde haverá 26 postos de vacinação, e o CCF Magdalena Arce Daou, com 16 postos. Os demais pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus podem ser consultados no site semsa.manaus.am.gov.br.

Documentação – Para se vacinar, com segunda dose e dose de reforço, é necessário apresentar documento original com foto, CPF e carteira de vacinação. Para os imunossuprimidos, além dessa documentação, um laudo médico ou outro documento que comprove a condição.

Para quem vai receber a primeira dose, é necessário que o interessado apresente, obrigatoriamente, um documento oficial com foto com o número do RG, CPF, comprovante de residência (original e cópia) e Cartão de Vacina.