Mutirão da campanha Vacina Amazonas se encerra com mais de 8,2 mil imunizados em Manacapuru e Novo Airão

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O grande mutirão da campanha Vacina Amazonas chegou aos municípios de Manacapuru e Novo Airão neste sábado (19/06), levando esperança aos amazonenses na batalha contra a Covid-19. A ação de imunização em massa realizada pelo Governo do Estado, em parceria com as prefeituras locais, encerrou com a aplicação de 8.240 doses de vacina entre o público acima de 25 anos de idade.

Continua depois da Publicidade

A força-tarefa em ambos os municípios teve início às 8h e se estendeu até as 17h, contando com a presença do governador do Amazonas, Wilson Lima, que esteve nas duas localidades acompanhado de parte de seu secretariado. Mais de 200 servidores de diversas secretarias do Governo do Amazonas estiveram envolvidos nesta ação.

“A vacina é a arma mais poderosa contra a Covid-19 e nós vamos continuar avançando, levando esse mutirão de esperança para mais municípios”, ressaltou Wilson Lima.

No município de Novo Airão, a vacinação ocorreu em quatro postos na praça Hugo Carlos Frederico (a praça dos Dinossauros). No local, a ação foi executada exclusivamente pelos profissionais do município.

Continua depois da Publicidade

Em Manacapuru, a vacinação ocorreu em três pontos montados exclusivamente para a ação: o 9º Batalhão de Polícia Militar, que funcionou em sistema drive-thru; o Serviço Social do Comércio (Sesc); e o Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Prefeito Washington Luis Régis da Silva. Ao todo, foram montados 17 postos de vacinação, distribuídos nesses três locais.

O jovem Ítalo Rodrigo, de 25 anos, foi o último vacinado no mutirão ocorrido em Manacapuru. Acompanhado dos amigos, ele agradeceu pela iniciativa. “O sentimento é de estar imunizado, agora é agradecer. Tinha que ter mesmo (a ação), porque o pessoal não se cuida, faz evento, então foi bom mandarem vacina para cá”, disse.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o secretário interino de Saúde do Amazonas, Silvio Romano, avaliou como bem sucedida a ação da campanha Vacina Amazonas nos dois municípios da Região Metropolitana de Manaus, e celebrou a integração entre os órgãos do Estado e Município.

“Eu tenho certeza de que é um dia de grandes vitórias, vitórias na questão da organização. Mais uma vez a prefeitura e o Governo do Estado deram um show nesses espaços. Além de estarmos salvando vidas, nós também estamos criando elos. Eu acredito que nós estamos criando uma forma de trabalho nunca antes construída na saúde”, disse o secretário.