Mutirão de vacinação contra Covid encerra com mais de 135 mil imunizados em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A campanha “Vacina Amazonas” encerrou com mais de 135 mil pessoas dizendo “sim” à vacina contra a Covid-19, em Manaus. A ação iniciou na manhã de sábado (12/06), envolvendo esforços de milhares de servidores do Governo do Estado e Prefeitura de Manaus nos 57 postos de vacinação, sendo três montados para funcionar de forma ininterrupta ao longo da madrugada. A força-tarefa de esperança foi elogiada pela população amazonense.

Continua depois da Publicidade

Os trabalhos começaram às 9h de sábado e seguiram pela madrugada, encerrando na tarde deste domingo (13/06). Na Arena da Amazônia, Sambódromo e Centro de Convenções Vasco Vasques, servidores de vários órgãos estiveram a postos por 32 horas, no intuito de aplicar doses no máximo de pessoas da faixa etária de 40 a 51 anos, residentes em Manaus. A estrutura incluiu postos de triagem, atendimento a pedestres e, no caso do estádio da Arena e Sambódromo, o sistema de vacinação em drive-thru.

O governador Wilson Lima considerou a campanha “Vacina Amazonas” uma das maiores mobilizações do País de prevenção à Covid-19. Wilson agradeceu a entrega da população e a grande busca pelos postos espalhados na capital, além do empenho de todos os profissionais envolvidos na causa.

“É uma felicidade muito grande ver que a população acredita na vacina, nossa maior arma contra a Covid. E a prova disso é que tivemos uma presença recorde, histórica, com mais de 135 mil pessoas dizendo sim à vacina”, disse o governador.

Continua depois da Publicidade

O secretário de saúde em exercício do Amazonas, Silvio Romano, avaliou a grande adesão da população à vacina como prova de que o manauara acredita na ciência e na eficácia da imunização.

“Essa resposta significa que nós podemos avançar na vacinação e assim erradicar a Covid-19 das nossas vidas o mais rápido possível. Lembrando que a vacinação para pessoas acima de 40 anos começou neste fiim de semana, mas continua durante toda a semana. Quem não conseguiu se vacinar hoje pode e deve procurar os postos de saúde”

Continua depois da Publicidade

Força-tarefa

A força-tarefa de servidores contou com apoio de 22 órgãos estaduais, atuando na aplicação de vacinas, suporte logístico, alimentação, transporte e segurança. Todos os profissionais foram convidados a participarem de forma voluntária em prol da população.

O secretário da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Jório Veiga Filho, explicou que a secretaria recebeu a missão de coordenar as ações de apoio na campanha de vacinação. Ele destacou a importância dos servidores que trabalharam incansavelmente durante todo o processo.

Continua depois da Publicidade

“O balanço é totalmente positivo, é uma satisfação pra gente ter participado é estar participando. Para eles todos o que a gente vê é o desejo de servir, de participar de uma ação como essa, onde não só eles são beneficiados quando recebem a vacina, mas principalmente quando conseguem dar esse apoio para que essas pessoas que vem aqui sejam vacinadas e saiam expressando essa felicidade no rosto”, declarou o secretário.

O músico Ricardo Braga, de 41 anos, aproveitou a madrugada de vacinação para procurar o drive-thru da Arena da Amazônia. Agradecido pela campanha, ele apoiou a iniciativa e defendeu a vacina como uma das principais ferramentas de prevenção contra a Covid-19.

“O sentimento é de gratidão. Teve tanta gente que infelizmente já se foi e a gente chegar nessa fase aqui é muito bom. Saber que a gente deu um passinho a mais para acabar com esse vírus. É muito gratificante. Eu acho que é uma das coisas mais certas já feitas. A gente só tem como acabar com esse vírus e continuar trabalhando se tiver a vacina. É uma luz no fim do túnel”.