Mutirão de vacinação ocorre hoje em várias cidades do Amazonas; confira

Começou o mutirão da campanha Vacina Amazonas nos município de Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã para atender a população a partir de 18 anos.

O objetivo dos mutirões simultâneos é alcançar mais de 28 mil pessoas, a partir dos 18 anos, nas cinco cidades. Com essas novas ações, a campanha, realizada em parceria com municípios para acelerar a imunização no estado, vai totalizar 10 municípios beneficiados.

Para receber a vacinação, é necessário apresentar documento oficial com foto, com o número do RG, CPF e comprovante de residência (original e cópia).

Segundo Wilson Lima, a estratégia do Governo do Estado é criar um “cinturão de imunização” ao acelerar a vacinação na capital e nos municípios próximos, devido ao fluxo de pessoas vindas de outros estados e países para Manaus, especialmente por conta do Polo Industrial.

A programação nos municípios de Itacoatiara, Urucará, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã inicia às 8h e segue até às 17h. Em Iranduba, o horário é das 8h às 18h.