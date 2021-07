Mutirão em Caapiranga e Beruri encerra com aplicação de 623 doses de vacina contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O mutirão Vacina Amazonas aplicou 623 doses de vacina contra a Covid-19, em dia de mobilização nos municípios de Beruri e Caapiranga neste sábado (24/07). A ação, voltada para a população a partir dos 18 anos, é realizada pelo Governo do Amazonas, em parceria com as prefeituras municipais.

O governador Wilson Lima esteve nos dois municípios para acompanhar de perto a vacinação, que iniciou às 8h e encerrou às 17h.

Em Beruri foram aplicadas 512 doses, nos postos montados no Porto Hidroviário e no ginásio da Escola Estadual Getúlio Vargas.

Em Caapiranga, o posto de vacinação montado na Praça de Alimentação do Santo Antônio, na sede da cidade, aplicou 111 doses.

Com a ação de hoje, o Governo do Amazonas chega ao 17° mutirão da campanha Vacina Amazonas. Manaus já recebeu três edições do mutirão e no interior do estado, os municípios de Manacapuru, Novo Airão, Parintins, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã, Manaquiri, Careiro Castanho e Careiro da Várzea, já receberam a mobilização de vacinação.