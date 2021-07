Mutirões de vacinação no interior do AM ampliam proteção contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

As ações recorrentes dos mutirões de vacinação em municípios do interior fortalecem a imunização da população e, consequentemente, diminuem as chances de novos casos de Covid-19. Neste sábado (03/07), a cidade de Rio Preto da Eva (a 52 quilômetros de Manaus) recebe a campanha “Vacina Amazonas”, aplicando doses em pessoas a partir de 20 anos de idade.

O município é o quinto a executar a ação de vacinação contra a Covid-19 promovida pelo Governo do Amazonas, em parceria com as prefeituras municipais. Além de Rio Preto da Eva, foram realizados dois mutirões em Manaus, e outras edições do “Vacina Amazonas” em Novo Airão, Manacapuru e Parintins, alcançando mais de 212 mil pessoas.

De acordo com o secretário executivo de assistência do interior, Cássio Espírito Santo, a estratégia de criar um cinturão de imunização em municípios da Região Metropolitana é uma determinação do governador Wilson Lima para impedir o início de uma terceira onda.

“Os casos iniciaram pela capital e disseminação no segundo momento pela Região Metropolitana, depois calha do Solimões, Rio Negro e por último as três calhas, Juruá, Purus e Madeira. Como a Região Metropolitana é a mais afetada por estar próxima da capital, por ter facilidade de acesso, um trânsito intenso de pessoas, estamos fazendo essa vacinação para bloquear mesmo e diminuir as chances”, explicou o secretário.

Força-tarefa – Em Rio Preto da Eva, uma força-tarefa foi preparada para alcançar 3 mil pessoas vacinadas. Mais de 300 servidores estaduais, de diversas secretarias, são voluntários nesse mutirão, que teve início às 8h e tem o encerramento marcado para às 17h.

O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, destacou o empenho das equipes mesmo com o tempo chuvoso no município. Para atingir a marca, a vacinação foi ampliada para pessoas a partir dos 20 anos de idade. “Isso é muito importante e volto a dizer, a única maneira de você proteger a si mesmo e a quem você ama, é através da vacinação, então não percam essa e outras oportunidades de se vacinar”, ressaltou Samad.

O prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa, acrescentou sobre a importância do mutirão para garantir as atividades econômicas da cidade.

“O Rio Preto da Eva, que é um município turístico, município agrícola, autoprodutor e que nós somos responsáveis por 60% do abastecimento dos mercados e feiras em Manaus, muito precisava dessa ação conjunta do governo. Governo Federal, que manda vacina; Governo do Estado, que dá todo esse apoio; e a prefeitura municipal. Juntos, nessa ação conjunta, foi possível realizar esse mutirão”, pontuou.