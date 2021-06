No Amazonas, 79.290 pessoas estão com o esquema vacinal contra Covid-19 atrasado apenas com a 1º dose

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) alerta a população sobre a importância de completar o esquema vacinal contra a Covid-19, recebendo a segunda dose da vacina contra a doença. Quem já recebeu a primeira dose deve ficar atento à data da próxima etapa da imunização, registrada pelas equipes das secretarias municipais de saúde. No Amazonas, 79.290 pessoas estão com o esquema vacinal atrasado



O diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, reforça que a vacina terá efetividade se for aplicada da maneira indicada, em duas doses. “A pessoa que recebeu a primeira dose, mas não retornou para a segunda aplicação não terá a mesma imunização que alguém que realizou o esquema completo com as duas doses. Por isso é importante ressaltar que, ainda que esteja com atraso, a pessoa procure a unidade de saúde para completar a imunização”, alerta Cristiano.



“Quando o processo de imunização é iniciado, na primeira dose, o corpo produz anticorpos que irão proteger o organismo, porém a produção destes anticorpos, que são específicos contra o SARS-CoV-2, só atinge sua maior eficácia sobre a doença após a segunda dose da vacina”, explica a infectologista Solange Dourado, responsável por eventos pós-vacinais do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie/FVS).



No Amazonas, as vacinas disponíveis são Coronavac/Instituto Butantan, AstraZeneca/Oxford e Pfizer/Comirnaty. Todas requerem uma segunda aplicação para completar a imunização contra a Covid-19.