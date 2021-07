“No Amazonas não há nenhum registro de aplicação de vacinas vencidas”, garante Wilson Lima

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O governador Wilson Lima reafirmou, durante o mutirão “Vacina Amazonas” no município de Rio Preto da Eva (distante 57 quilômetros de Manaus), que todas as vacinas aplicadas nos municípios seguem os padrões de validade. A mobilização na cidade começou às 8h e tem como objetivo vacinar 3 mil pessoas na faixa etária de 20 anos ou mais.

“No Amazonas não há nenhum registro de aplicação de vacinas vencidas. Não há necessidade de quem vacinou voltar para tomar a vacina. Quem está divulgando qualquer coisa nesse sentido está agindo de má fé”, afirmou Wilson Lima.

Conforme nota emitida pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), todos os lotes de vacina encaminhados pelo Ministério da Saúde, via Programa Nacional de Imunização (PNI), foram distribuídos em tempo oportuno aos municípios. A FVS-AM realiza o monitoramento junto às secretarias municipais em relação ao controle de estoque de vacina, de acordo com lote e data de vencimento e, não há registro, por estas secretarias, de aplicação de doses com data de validade vencida.

“Um apelo para a população que antes de tomar qualquer atitude, consulte os órgãos responsáveis, consulte os órgãos credenciados, consulte a secretaria de saúde do seu município, consulte os sites do Governo do Estado, da Fundação de Vigilância em Saúde, para que você possa tomar qualquer decisão nesse sentido”, frisou o governador Wilson Lima.

Ainda de acordo com a FVS-AM, a coordenação estadual do PNI está monitorando, junto aos municípios, para verificar se pode ter ocorrido falha de registro no sistema de informação; e quais as medidas que serão estabelecidas a partir do resultado desta análise.

Pontos de vacinação – Três pontos de vacinação foram preparados para receber a população. Um deles é o Ginásio Dayson Siqueira, situado no centro da cidade. O outro é o Ginásio Pedro Ferreira, localizado no Residencial Sebastião Ferreira da Costa. O terceiro ponto foi montado no Posto Equador, na entrada de Rio Preto da Eva, sendo este último exclusivo para sistema drive-thru.

Outros mutirões – A primeira edição do “Vacina Amazonas” imunizou 141 mil pessoas em Manaus. Outros dois mutirões foram realizados, simultaneamente, no dia 19 de junho, em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas. No dia 26 de junho, Parintins foi o quarto município a receber o mutirão, vacinando mais de 5 mil pessoas. No quinto mutirão realizado na capital durante 24 horas nos dias 29 e 30 de junho, 58.534 doses foram aplicadas.