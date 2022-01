Novo Centro de Testagem da Covid-19 realizou exames em mais de 10 mil pessoas na capital

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em três dias e meio de atendimento, o Centro de Testagem contra a Covid-19 montado nas etapas 1 e 2 do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV) registrou a testagem em mais de 10 mil pessoas. O serviço está disponível desde quarta-feira (19/01) visando aumentar a oferta de testes gratuitos para a população e desafogar a demanda nas unidades de saúde.

De acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), coletados pelas equipes de saúde estaduais e municipais que atuam no Centro de Testagem, do dia 19 de janeiro até às 12h deste sábado (22/01), o número de exames do tipo antígeno realizados no espaço foi de 10.533, sendo 5.387 com resultados positivos e 5.146 negativos. O Centro de Testagem tem capacidade para realizar até 10 mil testes diários.

Conforme a representante da FVS-RCP no Centro de Testagem, Wlademeire Azevedo, a estrutura montada no Centro de Convenções facilita o acesso ao serviço, sobretudo pela localização centralizada para o deslocamento da população até o local. Ela explica que o centro dispõe de 40 postos de triagem, área de coleta de exames, consulta médica e farmácia para casos detectados positivos.

“Esse centro é uma parceria entre o Governo do Estado e prefeitura municipal para proporcionar o desafogo das unidades de saúde e aumentar a oferta do teste para a população. Terminou a triagem ele vem para o atendimento, faz a coleta de exame. Caso dê positivo ele vem para uma consulta médica e em seguida para a dispensação da medicação. A pessoa já sai daqui com a medicação”, explicou.

Os atendimentos no Centro de Testagem ocorrerão de segunda a sábado, das 9h às 17h, garantindo a testagem de todos que buscarem o serviço até o horário definido.

A dona de casa Geisi Alves, de 42 anos, procurou o centro após sentir febre e tosse há dois dias. Ela passou pelas etapas na testagem e recebeu o resultado reagente para a Covid-19, no entanto, ela afirma que está tranquila e destacou a importância do espaço como ferramenta de prevenção.

“O atendimento foi bom, cheguei às 10h e apesar de ter muita gente o atendimento é rápido. Fiz o teste, deu positivo, passei pelo médico agora e passaram o medicamento pra mim, já vou sair daqui com o medicamento. O bom é isso, porque você faz o teste e se der positivo você já sai medicada e o atendimento ótimo”, disse ela.

A assistente administrativa Ana Carolina Anjoles, de 21 anos, pontuou a dificuldade na busca de testes em estabelecimentos na capital e o valor alto para realizar o exame. Para ela, a oferta do Centro de Testagem deixa a população mais segura.

“Hoje foi tranquilo o atendimento. Cheguei cedo, estou saindo cedo, achei que ia sair mais tarde, mas correu tudo bem. Muitas pessoas não têm condições de fazer o exame pago e hoje em dia o pago está muito caro, então a gente tendo um espaço desse a gente fica bem mais tranquilo do que antes. Estou pronta para ficar boa logo”.