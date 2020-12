Novo decreto do Governo do AM determina fechamento de bares, shoppings e serviços não essenciais

Redação AM POST

O governo do Amazonas decidiu fechar o comércio não essencial pelos próximos 15 dias no estado. Nesta quarta-feira (23) foi feito anuncio pelo governador Wilson Lima de um novo decreto, válido até o próximo dia 10 de janeiro de 2021, com medidas sanitárias para conter o avanço da Covid-19 durante as festas de fim de ano.

As medidas foram tomadas após avaliação do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 do Governo do Amazonas, com base nos dados epidemiológicos da doença no estado apresentados pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), que mostram elevado número de casos da doença e ocupação dos leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na rede hospitalar estadual e privada de saúde.

De acordo com o governador as medidas são uma tentativa de resguardar a população após as festas de fim de ano e conter o crescimento dos números de internações, que já estão próximos ao limite de capacidade. Ele também destacou que não pretende adotar lockdown na capital.

“Primeiro, não haverá lockdown. Nós não fizemos isso durante o pico da pandemia, que foi ali no final de abril, início de maio, e não será agora que nós vamos tomar uma decisão como essa. Nos últimos dias nós constatamos um aumento significativo dos casos do Coronavírus no Estado, sobretudo na ocupação da rede pública de saúde. Estamos baixando um decreto para restringir algumas atividades, e precisamos de 15 dias para que a gente diminua a taxa de transmissão”, explicou o governador durante coletiva de imprensa, na sede do Governo.

Durante o pronunciamento, Wilson Lima destacou que as mortes pela doença saltaram de 5 para 12 por dia no Amazonas, nos últimos 35 dias. Esse número representa um aumento de aproximadamente 140%, na taxa de mortalidade.

“Os mais afetados são pessoas entre 20 e 49 anos, mas os que têm acima de 60 anos são os que morrem mais, eles representam 73% das mortes. Isso significa que os mais jovens estão levando o vírus para dentro de casa”, destacou ele.

Maior rigor

Wilson Lima ressaltou que haverá um maior rigor por parte da segurança pública. “A partir de hoje, a determinação que eu estou dando para a Secretaria de Segurança Pública, e isso a gente vai colocar em decreto, é que os eventos clandestinos serão fechados, os equipamentos de som recolhidos, assim como bebidas e outros acessórios e instrumentos que estejam sendo utilizados para a realização desses eventos”, destacou o governador.

O que fica restrito de 26/12 a 10 de janeiro

Bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência fecham de 26/12 a 10/01. Comércios que não são essenciais funcionarão por drive-thru e delivery até às 21h; Os shoppings devem funcionar também no sistema delivery e drive-thru; Eventos, casamentos e formaturas estão proibidos; Reuniões comemorativas suspensas; Feiras e mercados vão abrir com horários que ainda serão estabelecidos. Os espaços públicos estarão fechados.

Essenciais

Os estabelecimentos com serviços essenciais, como padarias, supermercados, farmácias, vendas de gás, água e hotéis continuam abertos; Restaurantes dos hotéis apenas vão atender os hóspedes.

Os serviços de transporte intermunicipais estão mantidos, mas será reforçado o trabalho de fiscalização, respeitando a quantidade máxima de ocupação dessas embarcações. As atividades da Indústria serão mantidas também.

Plano de Contingência

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) já trabalha na terceira fase do Plano de Contingência para o enfrentamento da Covid-19. Nesta fase está previsto o incremento de 63 leitos de UTI e 234 leitos clínicos exclusivos para Covid-19 nos hospitais que integram a rede estadual de saúde e a rede complementar. No último final de semana, foram abertos mais 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital de referência Delphina Aziz.

Na nova etapa serão instalados mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Delphina Aziz, além de aumento de leitos clínicos e de UTI nos prontos-socorros Platão Araújo, João Lúcio e 28 de Agosto, nos hospitais Getúlio Vargas, Instituto da Criança (Icam), Geraldo da Rocha e Beneficente Portuguesa, além das fundações de Medicina Tropical e Adriano Jorge.

O Plano de Contingência, em operação desde novembro, consiste na organização da rede para o momento de recrudescimento da doença e está previsto para operar em cinco fases, de novembro a junho, que coincide com o período sazonal das Síndromes Respiratória Aguda Grave (Srag) no Amazonas.