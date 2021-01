Número de leitos de UTI é ampliado no HPS 28 de Agosto

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) ampliou para mais 12 o número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o atendimento exclusivo de pacientes com novo coronavírus (Covid-19) no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, que já começaram a funcionar no domingo (03/01). Com isso, a unidade agora conta com 52 leitos de UTI para Covid-19.

Continua depois da Publicidade

O HPS continua recebendo pacientes de outras patologias e há 12 leitos de UTI destinados para internação. Além de ser referência para o atendimento de urgência urológica e oftalmológica.

Com o crescente número de internações diárias por Covid-19 nos hospitais de Manaus, a medida realizada no 28 de Agosto foi transferir os pacientes com outras patologias para unidades de retaguarda, como o Hospital Beneficente Português, Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon).

As transferências, segundo a coordenadora do Gabinete de Resposta Rápida da SES-AM, Josiani do Nascimento, ocorreram conforme o perfil de cada paciente para unidade de referência, a fim de melhorar o fluxo de atendimento no HPS 28 de Agosto.

Continua depois da Publicidade

“Pacientes clínicos ou cirúrgicos ortopédicos não Covid foram para a FHAJ e, como suporte, o HPS João Lúcio. Os que eram oncológicos com Covid foram para a FCecon; HIV e outras doenças com Covid também foram transferidos para FMT, seguindo o perfil de cada hospital”, disse.

A coordenadora destaca que o aumento no número de internações está relacionado ao desrespeito às medidas de distanciamento, com festas clandestinas, festas de final de ano e a imprudência em não seguir as medidas de prevenção para conter o novo coronavírus.

Continua depois da Publicidade

“Estamos trabalhando 24 horas, em força-tarefa, para demandar todas as necessidades da rede de saúde. Essa força-tarefa levou em consideração a desobediência às medidas de contenção contra a Covid-19. Se todos tivessem respondido positivamente, respeitando as normas de contingência, provavelmente nós não teríamos tido um pico tão grande como estamos tendo atualmente”, afirmou Josiani do Nascimento.

Meta superada – A SES-AM já havia disponibilizado, em dez dias, mais de 400 leitos, sendo 90 de UTI, em cinco unidades de saúde, para atendimento de pacientes com a Covid-19.

Continua depois da Publicidade

O resultado superou em 40% a meta de ampliação de vagas de UTI prevista na terceira fase do Plano de Contingência para o Recrudescimento da Covid-19, que inicialmente era de 64 novos leitos de terapia intensiva para Covid, em hospitais e prontos-socorros da rede estadual, mas já alcançou 90 UTIs.