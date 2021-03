Operação Gratidão: Primeiro paciente recuperado recebe alta do HPS Delphina Aziz

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nesta segunda-feira (22/03), um paciente transferido do estado de Rondônia ao Amazonas, por meio da “Operação Gratidão”, recebeu alta do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz. Trata-se do primeiro paciente transferido por meio da iniciativa do Governo do Amazonas junto ao Governo Federal, através do Ministério da Saúde, que se recupera totalmente da Covid-19 em um dos leitos disponibilizados em Manaus.

Silvano Oliveira, 42 anos, chegou ao Amazonas na última sexta-feira (19/03). Ele foi encaminhado à unidade de saúde referência no tratamento da doença, localizada no bairro Santa Etelvina, zona norte da capital, onde recebeu suporte da equipe médica. Segundo o paciente, durante os primeiros dias da doença, ainda em Porto Velho (RO), houve dificuldade em conseguir atendimento por conta da superlotação nos hospitais do estado.

“Eu vim de uma realidade onde, das três vezes que bati no posto de saúde, eu tinha que esperar alguém morrer para poder receber atendimento. Então desde o primeiro momento que eu fui atendido no avião para vir pra cá, a realidade já era outra. As pessoas davam palavras de otimismo e diziam que eu ia conseguir voltar”, diz Silvano.

A previsão é de que o paciente retorne para seu estado de origem ainda na noite desta segunda-feira. Recuperado, Silvano revela que chegou a temer por sua própria vida e que, graças a ação do Governo do Amazonas, tem a possibilidade de voltar para o lar, motivo para agradecer. “Quero agradecer de ter tido a chance de lutar pela vida dignamente, porque lá a gente não tem mais essa chance porque não tem vaga mais no hospital”, celebra.

Na saída do hospital, Silvano foi recebido pela prima, Núbia Oliveira, que mora na capital amazonense. Bastante emocionada, ela revela o drama da família, que já perdeu parentes vitimados pela Covid-19. Segundo ela, em nenhum momento os familiares perderam a fé.

“Toda família passou por essa dificuldade. Não é a primeira vez. Nós perdemos uma tia para a Covid, a outra se recuperou em nome de Jesus, muita oração. Eu quero falar para todos aqueles que estão me assistindo que Deus é fiel, Deus é tremendo. É só entregar na mão de Deus que nós dobramos o joelho e a resposta está aqui. Glória a Deus”, festeja.

Operação – Iniciada no último dia 15 deste mês, a Operação Gratidão foi criada pelo Governo do Amazonas, como uma forma de retribuir a solidariedade prestada por outros estados da federação, durante o pico da pandemia no estado nos primeiros meses do ano.

A ação conta ainda com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) e do Fundo de Promoção Social (FPS) que auxilia os pacientes e seus familiares prestando um serviço de assistência psicossocial. Até o momento, já são 27 o número de pacientes transferidos ao Amazonas, por meio da operação para dar continuidade ao tratamento contra a Covid-19 no Amazonas.

*Com informação da Assessoria de Imprensa