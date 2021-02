Paciente de Manaus com covid foge de hospital no Paraná

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A paciente de Manaus, suspeita de ter sido infectada pela nova variante do coronavírus, saiu do Hospital Municipal Padre Germano Lauck sem alta médica.

De acordo com o diretor-geral do Hospital Municipal, Sérgio Fábriz, a paciente aguardava a liberação dos médicos, que deveria ocorrer em algumas horas. O hospital tentou o contato com a paciente e familiares, mas não obteve sucesso. Não se sabe se ela retornou para a sua cidade de origem, a capital do Amazonas.

Ela realizou exames que foram enviados a Curitiba e de lá seguiram para São Paulo e devem dizer se ela está infectada com a nova variante do Coronavírus. Há possibilidade da mulher não estar mais transmitindo o vírus devido ao tempo de contaminação.

*Com informações do Portal da Cidade Foz do Iguaçu