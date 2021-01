Pacientes de Covid-19 morrem por falta de oxigênio no Pará

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Pacientes de Covid-19 sofrem com falta de oxigênio em Faro, município no interior do Pará, localizado na divisa com o estado do Amazonas. Segundo a prefeitura, ao menos seis pessoas morreram nas últimas 24h por asfixia na região. A informação foi divulgada nesta terça-feira (19/1).

Oito pessoas que estão internadas em estado grave na comunidade de Nova Maracanã precisam ser transferidas para outras unidades de saúde. No entanto, o município ainda não conseguiu ajuda, uma vez que as cidades mais próximas — Terra Santa (PA) e Nhamundá (AM) — não têm estrutura suficiente. As informações são do Estadão.

Em nota, o governo do Pará informou que distribuiu 20 cilindros de oxigênio ao município de Faro na última segunda-feira (18/1), “em caráter preventivo”. A substância foi comprada em Santarém, no oeste do estado.

No entanto, ao Estadão, profissionais de saúde afirmam que a quantidade garante apenas dois dias de tratamento para os pacientes que estão internados.

Na semana passada, 14 de janeiro, o governador do Pará, Helder Barbalho (PCdoB), determinou o bloqueio da divisa do Estado com o Amazonas. A medida teve como objetivo conter o avanço da pandemia de coronavírus em terras paraenses já que em Manaus houve uma disparada de casos.

Segundo o governo estadual, além de Faro, outras regiões também receberam tanques de oxigênio: Oriximiná ficou com 79 balas, Terra Santa recebeu 20 cilindros, e Juruti, 30.

