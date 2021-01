Papa Francisco reza por vítimas da covid-19 em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Papa Francisco rezou nesta quarta-feira (20) no Vaticano pelas vítimas da pandemia em Manaus, que enfrenta uma crise de saúde por falta de oxigênio nos hospitais.

“Nestes dias, a minha oração é por quantos sofrem com a pandemia, de modo especial em Manaus, no norte do Brasil. Que o Pai das Misericórdias vos sustente neste momento difícil. Abençoo-vos de coração”, disse, no final da audiência geral, desde a biblioteca do Palácio Apostólico, com transmissão online.

Não é a primeira vez que o Pontífice manifesta sua preocupação com a capital do Amazonas. Na primeira onda da pandemia, Francisco ligou para o Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, para manifestar a sua solidariedade e proximidade às vítimas do novo coronavírus, no dia 25 de abril de 2020.