Parintins registra queda nos índices da Covid-19

O município de Parintins (distante 369,1 Km de Manaus) tem registrado baixo número de internações por Covid-19 nos hospitais da cidade. Até essa quinta-feira (24/06) apenas três pacientes com a doença estavam internados.

Para o secretário executivo de Assistência do Interior da SES-AM, isso é reflexo das ações do Governo do Amazonas que tem direcionado recursos e ações para promover avanços no sistema de saúde do município de Parintins, um dos mais afetados durante os períodos mais agudos da Covid-19 no estado. O aporte inclui a instalação de Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs), Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), insumos e medicamentos para as unidades de saúde do município.

“Estive visitando o Hospital Jofre Cohen, que é referência em Covid, nós temos três pacientes internados. Dos três, dois já não estão mais transmitindo. Então, Covid ativo mesmo hoje, em Parintins, a gente só tem um paciente internado, que não está grave, vem sendo acompanhado, não houve necessidade nem de solicitar remoção de UTI aérea”, pontuou Cássio Espírito Santo.

Além disso, segundo o Boletim Diário de Covid-19 edição de nº 446, divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), na quinta-feira (24/06), Parintins registrou apenas dois novos casos de Covid-19 e nenhum óbito.

Vacinação

Para impulsionar ainda mais a luta contra a Covid-19, o Governo do Amazonas realiza, no sábado (26/06), em Parintins, o mutirão Vacina Amazonas, para a imunização contra a Covid-19 da população da faixa etária de 23 a 29 anos, grávidas e puérperas sem comorbidades.

O município recebeu, para a ação, 15 mil doses de imunizantes contra a Covid-19, sendo 12 mil de AstraZeneca e 3 mil de CoronaVac.