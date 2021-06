Parintins vacina mais de 2 mil pessoas nas primeiras horas do “Vacina Amazonas”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em quatro horas de vacinação, o mutirão “Vacina Amazonas” em Parintins vacinou 2.069 pessoas acima de 22 anos. Foram 649 pessoas no drive-thru, na Praça da Catedral; 483 pessoas na Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Toda, no bairro Francesa; 497 pessoas na UBS Waldir Viana, no São Benedito; e 440 pessoas na UBS Francisco Galliani, no Itaúna 2, até o meio-dia deste sábado.

“Nós avançamos muito com relação à vacinação aqui em Parintins. E gostaria de chamar o público de Parintins para avançar ainda mais. Nós temos ainda algumas horas, até às 17h, para que vocês, de 22 anos para cima, possam ir a um dos quatro pontos espalhadas pela cidade e tomar a sua vacina”, convoca o secretário de saúde, em exercício, Silvio Romano.

A ação de imunização no município é uma parceria da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e a prefeitura de Parintins.

Para avançar na imunização da população contra a Covid-19, foram enviadas a Parintins 15 mil doses de imunizantes, sendo 12 mil de AstraZeneca e 3 mil doses de CoronaVac. A vacinação iniciou às 8h e se estende até às 17h.

O secretário destaca ainda a importância do avanço da vacinação para recuperar a normalidade no município.

“Com a vacinação, estaremos garantindo a possibilidade de erradicar a Covid-19 de nossas vidas. Precisamos avançar no nosso Estado. E essa ação no interior do Amazonas é muito importante, para que tudo isso também venha a impactar na rede de saúde da capital”, explicou Romano.

Parintins é o quarto município a receber o mutirão “Vacina Amazonas”. No primeiro, na capital, foram vacinadas 141 mil pessoas. Os dois outros foram realizados, simultaneamente, em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas. E o quinto mutirão já tem data para ocorrer: durante 24 horas, das 18h da próxima terça-feira às 18h de quarta-feira (29 e 30/06), para imunizar a população a partir de 30 anos de idade na capital.