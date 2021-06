Passageiros que desembarcam no porto de Parintins são testados contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Passageiros que desembarcarem no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), por via fluvial, poderão realizar testagens em dois postos de coleta montados pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Os espaços foram instalados nesta sexta-feira (25/06) e continuam os trabalhos neste sábado (26/06), dia da live dos bois Caprichoso e Garantido no Bumbódromo.

Uma equipe de 16 técnicos da FVS-AM executa o monitoramento por meio da testagem, tanto nas embarcações do tipo lancha, quanto em barcos maiores que chegam ao município. O objetivo é alcançar 10% de passageiros de cada embarcação, fazendo a verificação com o exame do tipo antígeno, com resultado disponibilizado em 15 minutos.

De acordo com a diretora técnica da FVS-AM, Tatyana Amorim, a vigilância já é executada em Manaus no porto e Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A ação em Parintins, conforme ela explica, inicia dentro da embarcação, com a sensibilização dos passageiros para adesão das medidas não-farmacológicas e, em seguida, a oferta do teste.

Ela ressaltou a importância da vigilância para detectar e isolar novos casos, tanto nas pessoas envolvidas diretamente no evento, como os brincantes e equipes de apoio, quanto nos trabalhadores visitantes. Em casos de testes positivos, o indivíduo é orientado a procurar a rede de saúde.

“Não tivemos nenhum caso positivo nos brincantes das agremiações, tanto do Caprichoso quanto do Garantido em, agora, mesmo que essa live não seja aberta ao público, mas os passageiros, as pessoas vêm para assistir em seus domicílios, e por isso é importante fazermos essa vigilância na entrada do município”, explicou Tatyana Amorim, explicando que a estrutura de vigilância local continuará ao longo do mês.

O policial militar Henrique Nascimento, 44, veio de Manaus para acompanhar a live dos bumbás em Parintins. Ele aceitou fazer a testagem no porto para desembarcar na cidade de forma mais segura.

“Eu acredito que a testagem é muito importante, de bastante relevância, tendo em vista que o festival deve sim continuar e, nesse primeiro momento, temos a live, mas acredito que com a manutenção da vacinação os próximos festivais vão seguir normalmente, porque é uma riqueza do estado esse festival folclórico”, disse ele.

Testagem em brincantes – Mais de 470 brincantes dos bois Caprichoso e Garantido, que vão participar da live, transmitida direto da arena do Bumbódromo, no sábado (26/06), já foram testados para Covid-19. Os testes, do tipo antígeno, foram aplicados em 233 integrantes do Caprichoso e 240 do Garantido. Todos os 473 testes com participantes diretos dos bois tiveram resultado negativo para o novo coronavírus.

Outros sete testes foram realizados com a equipe de apoio, que inclui produção, som, iluminação e segurança. Destes, um apresentou resultado positivo e está em isolamento, sendo acompanhado por profissionais de saúde.