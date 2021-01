Pazuello evita definir data de início para a vacinação: “vai começar no dia D e na hora H”

Redação AM POST

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, evitou nesta segunda-feira (11) cravar uma data de início para a vacinação contra a covid-19 no País. Segundo o ministro, que tem sido cobrado por governadores e prefeitos do País para a definição de um calendário, a imunização no País irá começar “no dia D e hora H”.

No evento em Manaus, marcado para apresentar a estratégia de enfrentamento da covid-19 no Amazonas, Pazuello fez questão de falar usando a máscara, “para dar o exemplo”. “Apesar de dificultar um pouco a dicção, peço desculpas por isso”, declarou.

Ele também elogiou a imprensa. Disse que ela tem papel fundamental na divulgação das informações sobre a doença e afirmou que não se pode ter indiferença em relação às vítimas da pandemia.

Nesta terça-feira (12), Pazuello deve se reunir com os governadores para dar mais detalhes sobre a logística de uma vacinação que pode começar ainda no fim deste mês.

Número de doses

O ministro afirmou também que a pasta analisa reduzir o número de doses aplicadas e ampliar o espaçamento entre a primeira e segunda doses necessárias a fim de garantir a redução da transmissão do novo coronavírus, a despeito da imunidade completa. Segundo Pazuello, a redução de eficácia da vacina desenvolvida pela AstraZeneca e Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz) seria de 90% para 71%.

“Talvez, o foco agora seja não na imunidade completa e, sim, na redução da contaminação, e aí a pandemia diminui muito”, esclareceu. Ele complementou citando que a segunda dose pode ser aplicada futuramente, caso necessário.