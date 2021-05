PcDs podem agendar van para transportá-los até posto de vacinação em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) irá disponibilizar, a partir deste sábado (15/05), uma van para transportar Pessoas com Deficiência (PcDs) que fazem uso de cadeira de rodas, para vacinação contra a Covid-19 em Manaus. Elas fazem parte dos grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde (MS).

Continua depois da Publicidade

A ação vai disponibilizar, diariamente, três vagas para pessoas com deficiência usuárias de cadeira de rodas, além de três vagas para acompanhantes. Os agendamentos podem ser realizados por meio do número de WhatsApp (92) 98424-6253, com pelo menos 48 horas de antecedência para a data desejada.

A secretária executiva da Pessoa com Deficiência da Sejusc, Lêda Maia, destacou que a ação do Governo do Amazonas, em parceria com a Prefeitura de Manaus, é essencial, pois possibilita o acesso à imunização dos PcDs que não podem se locomover aos pontos de vacinação.

“Como a secretaria dispõe de uma van adaptada que consegue transportar três cadeiras de rodas e três acompanhantes, pensamos em disponibilizá-la para as pessoas com deficiência física que não têm como se deslocar até os pontos. Queremos que o máximo de pessoas deste grupo se vacinem e faremos o possível para que isso aconteça”, disse a secretária.

Continua depois da Publicidade

Cadastro e vacinação

Para estarem aptos a se vacinarem, as pessoas com deficiência devem fazer o cadastro no “Imuniza Manaus”. Quem pertence ao grupo PcD deve acessar o portal, no endereço https://imuniza.manaus.am.gov.br/, escolher o botão “Cadastro de Cidadão”, depois selecionar a categoria “Pessoas com Deficiência” e informar os dados solicitados, como documentos de identificação, endereço, contatos, e o tipo de deficiência do qual é portador: física, auditiva, visual, intelectual (inclusive autismo), mental, múltiplas, ostomia ou nanismo.

As pessoas que fazem parte do grupo devem apresentar documento de identificação original com foto, CPF, laudo médico ou documento oficial que comprove a deficiência permanente.

Continua depois da Publicidade

Esses documentos podem ser o Passe Livre (municipal, interestadual e intermunicipal), o Cartão de Estacionamento ou a Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência emitida pela Sejusc, pela Associação de Deficientes Físicos do Amazonas (Adefa) ou por outros órgãos públicos ou privados.