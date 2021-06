“Peço a todos acima de 28 anos que venham se vacinar”, diz Wilson Lima em campanha de imunização em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Com 30 postos de vacinação contra a Covid-19, operando na modalidade drive-thru, a Arena da Amazônia é um dos três espaços que funcionarão durante 24 horas, para a segunda edição do mutirão ‘Vacina Amazonas’, em Manaus. A mobilização é direcionada à vacinação da população a partir de 28 anos e acontece entre 18h desta terça-feira e 18h de quarta (29 e 30/06).

O acesso dos carros à área de vacinação da Arena da Amazônia está sendo feito pela rua Lóris Cordovil e rua Jornalista Flaviano Limongi (via entre a Arena da Amazônia e o Sambódromo). Os portões foram abertos para o acesso dos carros aos 30 postos exatamente às 18h.

O secretário de saúde, Anoar Samad, que acompanha o viradão de vacinação, destacou que todos os imunizantes disponíveis em Manaus cumprem o papel de proteger contra o coronavírus.

“Eu peço a todos vocês que venham se vacinar, vocês que têm 28 anos ou mais. Todas as vacinas foram aprovadas por um órgão extremamente competente chamado Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Então, venham tomar a vacina que estiver disponível no momento, todas elas dão proteção contra o coronavírus e podem evitar sim que se desenvolva a forma grave”, destacou.

“Não fique esperando essa ou aquela vacina, isso não existe, todas elas são efetivas e seguras, segundo a Anvisa, são estudos feitos por profissionais extremamente qualificados. Você que está dentro da idade da vacinação, venha e aproveite essa oportunidade, porque é a única maneira de proteger você e a quem você ama”, acrescentou Samad.

Cerca de 100 mil doses de vacinas foram disponibilizadas para o mutirão.

Complexo

Além da Arena da Amazônia, os três postos que funcionarão na madrugada são o Sambódromo e o Centro de Convenções Vasco Vasques. No Sambódromo, o mutirão iniciou às 9h de terça-feira e segue até as 18h de quarta-feira, com 33 horas de vacinação sem intervalos. O Vasco Vasques, assim como a Arena da Amazônia, funcionará das 18h de terça às 18h de quarta-feira. Os postos da Prefeitura de Manaus funcionarão no horário habitual.

Ao todo, 1.424 servidores estão atuando na mobilização, em todo o complexo.

Documentação

A população que for a um dos pontos de vacinação deve apresentar, obrigatoriamente, documento original com foto, CPF, e comprovante de residência (original e cópia).

Vacina Amazonas

No último sábado, 5.108 pessoas com 22 anos ou mais receberam a primeira dose em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) durante o mutirão ‘Vacina Amazonas’, realizado pelo Estado em parceria com o município. Em Manacapuru e Novo Airão, pelo ‘Vacina Amazonas’, 8.240 doses foram aplicadas no público a partir dos 25 anos de idade. Na primeira edição do ‘Vacina Amazonas’ em Manaus, 141 mil pessoas acima dos 40 anos receberam a primeira dose da vacina.

No Amazonas, 1.933.110 doses foram aplicadas até esta terça-feira (29/06), sendo 1.391.230 de primeira dose e 541.880 de segunda dose.