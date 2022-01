Pesquisa aponta aprovação de empresários do Comércio às medidas de restrição para combater a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (Ifpeam) apontou que mais de 70% dos empresários do comércio aprovam as medidas adotadas pelo Governo do Amazonas para conter o aumento de casos de Covid-19 no estado. O levantamento foi realizado entre os dias 10 e 14 de janeiro deste ano.

Com o objetivo de avaliar o impacto das variantes de Covid-19 e de Influenza no ramo do Comércio, a pesquisa ouviu 52 micro e pequeno empresários. Destes, 38% acham que as medidas impostas pelo Governo do Estado são “Prudentes e Necessárias”.

O levantamento apontou, também, que 37% dos empresários “Concordam Plenamente” com as restrições, e outros 25% “Concordam Parcialmente”.

Quando questionados sobre as expectativas para os próximos meses, 33% dos empresários da pesquisa esperam um “Cenário positivo com Aumento de Vendas”, e a mesma porcentagem acredita que terão pela frente um “Cenário Desafiador”.

Linhas de Crédito

Para a retomada da economia, 60% dos entrevistados apostam em medidas como “Linhas de Crédito com juros baixos e menos burocracia”.

E visando fortalecer esses microempreendedores na capital e no interior, o governador Wilson Lima anunciou o programa Mais Crédito Amazonas, com o orçamento inicial de R$ 220 milhões, que vai disponibilizar financiamentos de até R$ 100 mil para esses empresários.

“No momento em que a gente lança um pacote desses, de R$ 220 milhões, é exatamente para garantir a sobrevivência das pequenas e microempresas, para que elas continuem tendo condições de manter empregadas aquelas pessoas que precisam de um salário para sustentar suas famílias”, disse o governador.

Desde 2019, o governo investiu em projetos e programas para incentivar os micro e pequenos empreendedores do Amazonas e registrou um crescimento exponencial em operações de linhas de crédito.

De acordo com balanço apresentado pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), somente em 2021, mais de 21 mil aplicações foram realizadas pela agência, com aporte total de R$ 184 milhões.