Pesquisador da Fiocruz diz que explosão de casos de Covid no AM pode estar sendo causada por nova variante do coronavírus

Redação AM POST

Pesquisas em andamento na Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) Amazônia indicam que a nova variante do novo coronavírus encontrada em pacientes japoneses tem origem no Amazonas. As mutações achadas no vírus, até então inéditas, criaram o que seria uma provável linhagem brasileira. As informações são do UOL.

De acordo com o pesquisador da Fiocruz Amazonas, Felipe Naveca é cedo para ter certeza, mas as mutações achadas podem significar que essa nova linhagem tem maior poder de transmissão.

“Os japoneses colocaram os dados do sequenciamento no banco de dados internacional, e as amostras colhidas agrupam com as nossas aqui. É o mesmo vírus, mas com muitas mutações”, explicou o pesquisador.

Manaus vive uma nova calamidade por uma segunda onda de casos e hospitalizações, com números maiores e crescimento mais acelerado que na primeira fase. Conforme o pesquisador, a explosão de casos da doença no estado pode estar sendo causada pela nova variante do coronavírus.

“Acredito que essas mutações possam ser parte da explicação para essa explosão de casos aqui no Amazonas. Mas nós sabíamos que o número de casos iria aumentar porque as pessoas não estavam fazendo distanciamento; nos dias 26 e 27 de dezembro houve protesto porque o governador mandou fechar o comércio, houve as festas de fim de ano. E o sistema de saúde do estado já estava fragilizado, é uma situação multifatorial a meu ver”, disse Naveca.

Ontem, Manaus atingiu o recorde de enterros já registrados na cidade: 150 em apenas um dia (57 confirmados de covid-19). O número de hospitalizações também explodiu na capital do Amazonas: somente ontem foram 250, recorde em apenas um dia até aqui desde o início da pandemia. No início do mês passado, essa média era de 40.

Naveca também explicou que as mutações são naturais do vírus mas não significa que gere uma doença mais grave. “É importante explicar às pessoas que mutações ocorrem de forma natural nos vírus, e algumas poucas dão mais vantagens a ele. É uma evolução natural do vírus. A gente sempre alertava que, quanto mais um vírus infecta as pessoas, mais vai evoluir. Mas isso não quer dizer que cause doença mais grave, talvez que ele seja melhor transmitido”, afirmou.