Pessoas a partir de 40 anos devem ser vacinadas durante viradão nos postos em Manaus; confira

Redação AM POST

Equipes técnicas do Governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus estiveram reunidas, nesta quinta-feira (10/06), na sede da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), para estabelecer estratégias operacionais para a vacinação contra a Covid-19 da população de 40 anos ou mais, que será intensificada com uma grande mobilização neste fim de semana.

A ação do Estado e da Prefeitura de Manaus faz parte da campanha ‘Vacina Amazonas’, que visa a ampliação da imunização na capital neste momento e, posteriormente, estendida aos demais municípios. A iniciativa, anunciada pelo governador Wilson Lima na quarta-feira (09/06), após alinhamento com o prefeito de Manaus, David Almeida, estima vacinar aproximadamente 214 mil pessoas em Manaus, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa Manaus).

“O planejamento que o estado do Amazonas fez nos dá condições para que a gente possa avançar nos grupos de vacinação, incluindo aí a população a partir de 40 anos, porque a vacina é a arma mais poderosa que nós temos contra a Covid-19”, disse o governador Wilson Lima, ao destacar que o Governo do Estado está dando total apoio para esta grande ação, incluindo pessoal para aplicar as vacinas e estruturas para ampliar locais de vacinação.

“Este será um momento marcante dessa campanha. Nossas equipes vêm, desde janeiro, trabalhando de forma incansável para garantir a vacinação, porque nosso objetivo é alcançar a população de Manaus da forma mais ágil possível. Temos uma coordenação que, de forma inteligente, adota estratégias bem-sucedidas, tanto que já temos mais de 750 mil doses aplicadas, com mais de 300 mil pessoas com o esquema vacinal completo. Eu sempre disse que chegando mais doses, mais pessoas nós imunizaríamos. E é o que vamos fazer”, afirmou o prefeito David Almeida.

O secretário de Estado de Saúde (SES-AM) em exercício, Silvio Romano, enfatizou a mobilização voluntária de profissionais da rede estadual de saúde para auxiliar na imunização e no registro da população vacinada.

“Estamos colocando à disposição para a ação espaços, recursos humanos e materiais, para que a vacinação possa acontecer de forma bastante organizada e com toda a segurança sanitária, exigida neste momento de pandemia. É importante que somente a população com faixa etária a partir de 40 anos, público que será atingido neste final de semana, procure os locais de vacinação e evite se aglomerar”, declarou.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destacou que serão disponibilizadas 56 salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e cinco pontos estratégicos, montados pela Semsa Manaus para atender a população a ser vacinada.

“A Semsa está há cinco meses com a campanha de vacinação em execução e para essa ação contamos com o apoio da SES e da FVS para aumentar as equipes, para alcançar a faixa etária de 40 anos adiante. Os calendários estão sendo definidos juntamente com uma equipe técnica e a visita dos locais de vacinação, para que tenhamos maior segurança no distanciamento entre as pessoas e para melhorar o fluxo de atendimento, dando a melhor assistência à população”, disse a secretária.

A FVS-AM irá disponibilizar ao município os imunizantes, enviados pelo Ministério da Saúde, e coordenar a entrega das doses da vacina, além de manter os vacinadores que já atuam na campanha de imunização.

Postos

A ação contará com 64 locais de vacinação distribuídos pela capital, incluindo 56 salas de imunização nas UBSs, com funcionamento das 9h às 17h. Desses espaços, três funcionarão por 32 horas, ininterruptamente, das 9h de sábado às 17h de domingo, para assegurar o cumprimento da meta de vacinação, a ser divulgado em breve. A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) informou que a Polícia Militar estará com efetivo e viaturas para garantir a segurança nos locais de vacinação.

Conforme o planejamento do Estado e da Prefeitura, no sábado será vacinada a população de 45 a 51 anos e no domingo a faixa etária de 40 a 44 anos. Para receber o imunizante, as pessoas devem apresentar documento de identificação original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia), demonstrando que residem em Manaus.

A orientação para o público, segundo a secretária Shádia Fraxe, é que faça o cadastro na plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) para agilizar o atendimento nos pontos de vacinação. Para isso, basta acessar o sistema, escolher a opção “Cadastro do Cidadão” e informar os dados solicitados.