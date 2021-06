Pessoas de 39 anos, nascidas de janeiro a junho, recebem vacina contra covid em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Pessoas de 39 anos da população geral, nascidas entre os meses de janeiro a junho, começarão a ser imunizadas contra a Covid-19, nesta quinta-feira, 17/6, conforme anúncio feito pelo prefeito de Manaus, David Almeida, na noite de terça-feira. Na sexta-feira, 18/6, serão os de 39 anos nascidos de julho a dezembro e, no sábado, 19/6, todo o público de 38 anos. A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) é atender com a primeira dose do imunizante 49,3 mil pessoas dessas duas faixas, sendo 23,6 mil de 39 anos e 25,7 mil de 38 anos.

Até a sexta-feira, 18/6, o atendimento ocorrerá nos pontos de vacinação tradicionais. No sábado, serão disponibilizados outros 16 pontos de vacinação, incluindo Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e outros pontos estratégicos, que serão divulgados até sexta-feira.

“Desde que começamos a receber as primeiras doses de vacina, ainda no mês de janeiro, deixamos clara a nossa intenção de avançarmos sempre que fosse possível, para protegermos nossa população dos efeitos do novo coronavírus no menor espaço de tempo. E é o que estamos fazendo, alcançando cada vez mais pessoas, agora com essas duas faixas. São cinco meses de campanha, com mais de 900 mil doses de vacinas aplicadas”, destacou o prefeito.

Para receber a imunização, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF e um comprovante de residência, original e uma cópia, que ficará retida para controle da Semsa. A secretária titular da Semsa orienta que seja feito o cadastro na plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) para agilizar o atendimento nos postos e evitar a formação de longas filas.

“É muito importante que todos os que vão se vacinar preencham o cadastro no Imuniza. Ainda temos uma parcela considerável de pessoas aptas a receber a vacina e quanto menos tempo demorar o atendimento, mais rapidamente todos serão vacinados. Para quem não tem acesso à internet, nossa rede disponibiliza esse suporte nas unidades de saúde, basta chegar na recepção que nossos servidores estão orientados a fazer o cadastro”, informou.

O preenchimento dos dados na plataforma demora, em média, três minutos. É necessário informar nome completo, número do CPF, data de nascimento, endereço com CEP, um endereço de e-mail, que é opcional, e confirmar os dados para finalizar o cadastro. Quando as informações já estão no sistema, basta apresentar os documentos solicitados aos registradores que farão a conferência dos dados, o preenchimento do cartão de vacinação e a liberação para receber a imunização. “Esse procedimento não dura um minuto, é bem rápido porque o nosso pessoal já tem a prática”, explicou Shádia.

Outros grupos

Simultaneamente, a Semsa seguirá vacinando os remanescentes dos grupos já atendidos na campanha: todas as faixas etárias acima de 40 anos; Pessoas com Deficiência permanente (PcDs); pessoas com comorbidades; gestantes e puérperas; trabalhadores da educação; pais de menores de 18 anos com deficiência permanente (PcDs); trabalhadores das Forças Armadas e de Segurança e Salvamento (atuantes na linha de frente contra a Covid-19 e relacionados em listas oficiais encaminhadas à Semsa); trabalhadores do transporte coletivo e caminhoneiros; trabalhadores da limpeza pública e manejo de resíduos sólidos; e de trabalhadores da Assistência Social que atuam na linha de frente do atendimento social da Covid-19 e na emergência das enchentes e transbordamentos dos rios. Estes podem procurar um dos pontos da Semsa para se vacinar, bastando apresentar os documentos exigidos.

Pontos de atendimento

Ao todo, a Semsa disponibiliza oito pontos de vacinação, sendo que o da Escola de Enfermagem de Manaus, localizada na rua Teresina, 495, Adrianópolis, atende exclusivamente trabalhadores das Forças Armadas e de Segurança e Salvamento. A unidade também é a única a oferecer a segunda dose de CoronaVac. Os demais pontos estão realizando o atendimento aos outros públicos e aos que vão tomar a segunda dose de AstraZeneca.

O atendimento a pais de PcDs e às gestantes e puérperas está concentrado em três pontos: Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Balneário do Sesc e Clube do Trabalhador, do Sesi.

A Semsa orienta que as pessoas vacinadas com CoronaVac ou AstraZeneca consultem o agendamento no Imuniza Manaus ou se dirijam aos postos se tiverem perdido o prazo para tomar a segunda dose. O intervalo entre doses recomendado para a CoronaVac e de 28 dias e para a AstraZeneca, de 84 dias.

Quem for receber a segunda dose deve apresentar documento de identidade e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Zona Norte

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (rua Gandu, 119, Cidade Nova)

Estacionamento do supermercado Coema (avenida Torquato Tapajós, nº 5.890, no Novo Israel, zona Norte)

Zonas Sul e Centro-Sul

Centro Cultural dos Povos da Amazônia (avenida Silves, 2.222- Crespo)

Universidade Paulista – Unip (avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro)

Zona Leste

Clube do Trabalhador do Sesi/AM (avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1)

Zona Oeste

Balneário do Sesc/AM (avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto)

Centro de Convenções de Manaus – Sambódromo (avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro)