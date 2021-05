Policlínica Codajás passa a oferecer fisioterapia pós-Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Policlínica Codajás, unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), começou a oferecer sessões de fisioterapia para pessoas com sequelas de Covid-19 no estado do Amazonas.

O diretor da Policlínica Codajás, fisioterapeuta Ráiner Figueiredo ressalta que, para o atendimento via unidade de saúde, é necessário que o paciente passe por uma consulta clínica, em qualquer unidade de saúde, para que o médico possa indicar o tratamento. Logo após a autorização, é preciso agendar o atendimento via Sistema de Regulação (Sisreg) e acompanhar a data de agendamento.

“Ao chegar no setor de fisioterapia da Policlínica Codajás, o paciente será avaliado pelo especialista, para verificar se precisa de outros exames ou acompanhamento também em outras especialidades”, finalizou Ráiner.

Em março, o setor de fisioterapia recebeu uma capacitação com o fisioterapeuta do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, Paulo Sá, que ensinou técnicas e sanou dúvidas sobre os procedimentos fisioterápicos, para aplicação ambulatorial destes pacientes.

Com a equipe preparada, o coordenador do setor, o fisioterapeuta Victor Aquino explica que o procedimento é mais um serviço essencial, que irá beneficiar toda a população com mais qualidade de vida.

“Com esta fisioterapia, acontece a redução do tempo que este paciente vai passar incapacitado. Sabemos que a Covid, para quem teve a doença de forma leve ou avançada, demora demais para o retorno da capacidade funcional, então a reabilitação entra para restabelecer a condição física”, enfatizou o fisioterapeuta.

Entre os critérios de atendimento, o paciente precisa estar há pelo menos 30 dias sem sintomas de Covid-19, e não morar com ninguém que esteja com a doença ativa. O público que receberá o atendimento é de pacientes com disfunções musculoesqueléticas decorrente da Covid-19, que necessitem de reabilitação física supervisionada.

As sessões de reabilitação incluem diferentes exercícios com o objetivo de fortalecer a musculatura, melhorar a respiração, o equilíbrio e treino de atividades diárias, conforme a necessidade de cada paciente.

Para dúvidas e informações, pacientes podem entrar em contato pelos números (92) 98411-2774 e 3612-4200, ou pelo e-mail [email protected] As ações da Policlínica também podem ser acompanhadas pelo perfil da unidade de saúde no Instagram: @policlinicacodajasam.

* Com informações da assessoria de imprensa