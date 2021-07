População do Careiro da Várzea destaca conquista e felicidade com inicio de mutirão de vacinação contra Covid

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O município de Careiro da Várzea iniciou às 8h deste sábado (17/07) o mutirão Vacina Amazonas, com aplicação da segunda dose e dose única da vacina contra a Covid-19 para a população maior de 18 anos. A ação é realizada pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura Municipal, que montaram o posto de vacinação no Porto Gutierrez.

O primeiro a completar sua imunização durante o mutirão demonstrou felicidade em tomar a segunda dose e convocou a população do município a comparecer para se vacinar. O pescador Lázaro Brito, de 46 anos, tomou a primeira dose em abril.

“Muito feliz por ter tomado a segunda dose nesse momento, e aconselho a todas as pessoas virem também se vacinar, porque só com a vacina a gente vai sair desse sofrimento que (a Covid-19) nos causou aqui no município, de tirar muitas vidas. A gente tem que chamar a população para comparecer a se vacinar. Eu estou muito feliz e espero que todos se sintam felizes também assim como eu neste momento”, celebrou o pescador.

O encarregado de manutenção Janderson Soares, 36, aproveitou o mutirão para tomar a dose única da vacina da Janssen, ofertada no município.

“Graças a Deus foi mais uma conquista, e peço a todos que se vacinem. A vacina é vida e, é isso aí pessoal, vamos nos vacinar, que essa é a nossa única esperança. Que todos possam vir conquistar esse avanço que todos estamos tendo”, enfatizou.

Carlos de Paulo, 60, atravessador do porto, comemorou a aplicação da segunda dose e espera que a vacina leve a imunização de toda a população do município para que não ocorra mais sofrimento para as famílias.

“Isso é muito bom pra gente que mora no interior. É muito bom estar vacinado”.

O mutirão Vacina Amazonas no Careiro da Várzea tem a meta de aplicar 500 doses até as 17h desta sábado. Além do município, a campanha é realizada paralelamente no Careiro Castanho e Manaquiri para a população maior de 18 anos. Nestes dois municípios a vacinação é voltada para a aplicação da primeira dose.