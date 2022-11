População pode se vacinar contra a Covid-19 em dez pontos de Manaus neste sábado (12)

Redação AM POST

A população manauara poderá buscar dez pontos de vacinação contra a Covid-19, neste sábado, 12/11, ofertados pela Prefeitura de Manaus para garantir e facilitar o acesso ao imunizante. As dez unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) irão operar das 8h às 12h, para todos os públicos a partir de 3 anos de idade.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, informa que os usuários devem buscar as unidades para atualizar o esquema vacinal, principalmente com as doses de reforço.

“Nós seguimos fortalecendo a imunização contra a Covid-19 porque a vacina é a única ferramenta capaz de proteger as pessoas contra as formas graves da doença, que infelizmente tirou tantas vidas ao redor do mundo. Durante a semana, a Semsa oferta dezenas endereços para a vacinação, e mantemos parte dessas unidades abertas aos sábados para estimular que o público busque nossas equipes em horários alternativos e se proteja”, diz Shádia.

A secretária informa que a vacinação das crianças de 6 meses a menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias) será iniciada nos próximos dias na capital, após o treinamento dos técnicos para aplicação das doses. O município recebeu, na tarde desta sexta-feira, 3,2 mil doses da vacina Pfizer-BioNTech, específica para este público, conforme autorizado pela Anvisa, para uso inicial em crianças com comorbidades.

Neste sábado, os públicos já incorporados à campanha (a partir dos 3 anos de idade) devem se dirigir até o ponto de imunização mais próximo, e apresentar documento de identidade com foto e o cartão de vacina. Quem não lembra quantas doses já tomou, pode fazer a consulta individual por meio da plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br).

A lista oficial com os endereços, horários e vacinas disponíveis está no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19. A população também pode obter essas informações nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Avanço

Shádia Fraxe destaca que a campanha de vacinação contra a Covid-19, que teve início na gestão do prefeito David Almeida, em janeiro de 2021, já alcançou quase 5 milhões de doses aplicadas, até esta sexta-feira, 11/11. Cerca de 80% da população vacinável completou o esquema inicial, com duas doses ou dose única.

“É motivo de muita alegria o avanço que tivemos até agora, pois a vacinação possibilitou que a nossa população retomasse suas rotinas normais, abrisse o comércio, e pudesse se reunir e confraternizar. Porém, para que a gente possa continuar vencendo e combatendo a pandemia, precisamos seguir cumprindo medidas de prevenção e, principalmente, manter o esquema vacinal atualizado com as doses de reforço”, alerta a titular da Semsa.

Atrasados

Em relação aos atrasados, mais de 630 mil pessoas já passaram do intervalo para receber a terceira dose, e outras 443 mil já estão aptas para a quarta dose, conforme o Sistema Municipal de Vacinação (SMV). A quinta dose, liberada apenas para adultos imunossuprimidos, já foi recebida por 487 pessoas.

O Vacinômetro municipal (vacinometro.manaus.am.gov.br) aponta que mais de 225 mil pessoas não tomaram nenhuma dose da vacina, do público vacinável com 3 anos de idade ou mais, estimado em 2,1 milhões de pessoas. Cerca de 226 mil não retornaram aos postos para receber a segunda dose.

Veja os pontos de vacinação de sábado, 12/11:

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

USF Áugias Gadelha – Rua 15, s/nº, Cidade Nova I

USF Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, nº 170, Núcleo 3, Cidade Nova

USF Maj PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina

Zona Sul

USF Dr. Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores

Zona Leste

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa I