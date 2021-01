Prefeito David Almeida sugere que Wilson Lima responda Helder Barbalho na mesma moeda e feche fronteira com o Pará

Redação AM POST

Após o governador do Pará, Helder Barbalho (MBD), anunciar que vai proibir a circulação de embarcações vindas do estado do Amazonas para evitar o contágio pela Covid-19, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), sugeriu que o governador Wilson Lima (PSC) responda na mesma moeda.

“Não sou governador do Amazonas, eu sou o prefeito de Manaus. Porém, se fosse governador, aplicava o princípio da reciprocidade com relação à atitude do governador do Pará”, disse ele em entrevista que concedeu em rede nacional nesta quarta-feira, dia 13.

Segundo o governador do Pará, a medida busca frear o avanço da pandemia no estado. Não há ligação por estrada entre os estados, por isso a medida preventiva só diz respeito à embarcações.

“Muitos dos pacientes que atendemos nas nossas unidades de saúde de Manaus e na cidade de Parintins, uma grande cidade que faz divisa com o Pará, são pacientes vindos do estado vizinho”, afirmou David.