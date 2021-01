Prefeito de Autazes compra cilindros de oxigênio de Porto Velho

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito de Autazes (a 108 quilômetros de Manaus), Andreson Cavalcante (PSC), comprou 70 cilindros de oxigênio da cidade de Porto Velho/Rondônia para atender à população nos hospitais, infectada pelo Covid 19. A exemplo de outros prefeitos do interior do Amazonas, o gestor está buscando soluções para amenizar a escassez do produto no Estado. Parte desses cilindros estão sendo enviados para o município de Nova Olinda do Norte (a 126 quilômetros da capital).

“O importante nesse momento é salvar vidas, e não estamos medindo esforços. Recebemos um carregamento hoje de manhã, e por dez minutos não perdemos um paciente, graças a Deus o equipamento salvou. À tarde, chegará mais uma aeronave com mais equipamentos. A batalha é difícil, estamos correndo contra o tempo, mas até aqui Deus nos ajudou e nos mostrou o caminho”, ressaltou o prefeito.

O prefeito informou, ainda, que está providenciando a aquisição de uma usina de oxigênio, para garantir atendimentos diante do grave cenário da pandemia em todo o Estado.

Vale ressaltar que Autazes tem toque de recolher a partir das 15h, o comércio não emergencial está fechado 100% e o comércio emergencial funciona até às 14h. No município, 21 pessoas estão internadas no Centro de Referência, que tem capacidade para 30 pessoas, além de 20 uso de oxigênio.

* Com informações da Assessoria de Imprensa