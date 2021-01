Prefeitura de Alvarães decreta lockdown para conter aumento de casos de Covid-19

Redação AM POST

Foi publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios do Amazonas (AAM), nesta sexta-feira (8), decreto que suspende as atividades não essenciais no município de Alvarães (distante 530.64 km de Manaus) com o objetivo de conter o aumento de casos do novo coronavírus na cidade.

O decreto assinado pelo prefeito, Lucenildo Macedo (PSC), é válido por 15 dias e determina ainda proibição de aglomeração de três pessoas ou mais em vias públicas das 21h às 6h .

Segundo o decreto, estabelecimentos como bares e distribuidoras de bebidas poderão funcionar no sistema delivery no horário de 7h às 21h. Ficam proibidos o funcionamento de casas noturnas, boates, salões de festas e eventos, de balneários, bem como a restrição de aglomeração de pessoas na Praia de Nogueira, assim como a realização de qualquer evento festivo público ou particular, religioso ou não.

Em caso de descumprimento do disposto no Decreto, os órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública, a Guarda Municipal, a Vigilância Sanitária Municipal, bem como aqueles responsáveis pela fiscalização dos serviços públicos, fica autorizados a aplicar as sanções previstas em lei, relativas ao descumprimento de maneira progressiva, sendo as seguintes penalidades como advertência ou multa de cinco mil reais diária para pessoas jurídicas, a ser duplicada por cada reincidência.