Prefeitura de Manaus aplicou quase 21 mil doses da vacina contra a Covid-19 nas últimas 24 horas

A Prefeitura de Manaus registrou a aplicação de 20.902 doses da vacina contra a Covid-19 na última segunda-feira, 4/7, maior número diário desde 12 de fevereiro deste ano. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela coordenação da campanha na cidade, abriu dezenas de novos pontos de vacinação nos últimos dias, incluindo três estratégicos, como medida para atender à crescente demanda nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

O prefeito de Manaus, David Almeida, agradeceu o empenho da população em buscar a proteção contra a Covid-19, diante do aumento de novos casos confirmados, e reforçou que o imunizante pode impedir que a capital vivencie uma nova onda de casos e restrições.

“Ontem eu acompanhei de perto a imunização nos novos pontos e vi que os moradores de Manaus entenderam a importância das doses de reforço da vacina. Houve um aumento muito grande de pessoas em busca da imunização, conseguimos abrir novos postos e atender todos os usuários com segurança, conforto e rapidez. Faço um apelo para que a população mantenha seu esquema vacinal atualizado, e para isso, basta procurar um ponto de vacinação”, disse.

De acordo com dados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV), a procura pela vacina disparou pela última vez no dia 12 de fevereiro deste ano, com aplicação de 21.610 doses. Antes disso, os maiores registros foram no dia 13 de janeiro (23.320 doses) e no dia 14 de janeiro (20.736 doses).

Na época, a cidade estava sofrendo um novo surto de casos da Covid-19 em decorrência da proliferação da variante ômicron. A média de pessoas vacinadas em janeiro foi de 11.312 por dia, e em fevereiro, 10.066 diariamente.

Após a diminuição de casos de Covid e relaxamento das medidas restritivas, a demanda registrada nos pontos de vacinação da Semsa começou a apresentar queda. Em março deste ano, ainda conforme dados do SMV, a média diária de vacinados caiu para 5.641, em abril chegou a 4.470, e em maio, se manteve em 4.559.

No mês passado, uma média de 6.654 pessoas receberam a vacina contra a Covid-19 diariamente em Manaus, e nos três primeiros de julho, o número saltou para 15.713.

Pontos de vacinação

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, informou que a partir da redução da demanda pela vacina, em março deste ano, os pontos estratégicos foram desativados e a campanha foi incorporada às ações de rotina das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Com o novo cenário epidemiológico, somado ao avanço das doses de reforço para novos públicos, a procura pela vacina aumentou consideravelmente nos últimos dias de junho, e a secretaria adotou diversas estratégias para atender a demanda.

“De imediato, conseguimos ampliar de 55 para 81 o número de unidades de saúde que ofertavam a vacina, buscando facilitar o acesso da população e evitar aglomerações nos postos. Também reabrimos três pontos estratégicos para a vacina (Vasco Vasques, Studio 5 e shopping Phelippe Daou), que têm capacidade de atender milhares de pessoas diariamente, e estendemos o horário de vacinação aos sábados de 12h para até as 16h”, detalhou.

A lista com os endereços e horário de funcionamento pode ser conferida no site da secretaria (semsa.manaus.am.gov.br) ou através do link http://bit.ly/localvacinacovid19.

Testagem

Djalma informou, ainda, que a secretaria ampliou o número de UBSs que ofertam testes rápidos de Covid-19, de 28 para 43. A orientação é que os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em Manaus procurem as unidades entre o segundo e o sétimo dia de sintomas gripais associados, como febre ou calafrios, tosse seca, coriza, dor de cabeça, dor de garganta, dores musculares e indisposição, entre outros.

Das 43 unidades, 31 realizam o teste das 8h às 16h, e dez, das 8h às 19h. Aos sábados, 12 unidades de horário estendido realizam consulta e teste para casos suspeitos, das 8h às 11h. A lista de endereços está disponível no link bit.ly/ubscovidmanaus.