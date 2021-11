Prefeitura de Manaus destaca resultado positivo da vacinação contra a Covid-19 em novos pontos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

MANAUS – No primeiro dia de atendimento, o ponto de vacinação contra a Covid-19 no shopping Manaus Via Norte, no Monte das Oliveiras, registrou, até as 18h deste sábado, 13/11, o total de 973 doses aplicadas. Juntos, os 21 pontos que funcionaram hoje haviam aplicado, até o mesmo horário, 11.760 doses, entre primeira, segunda e de reforço, sendo 2.061 doses nas unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e no ponto da feira da Manaus Moderna, que abriram das 8h às 12h, e 5.561 doses nos cinco pontos estratégicos do município, cujo funcionamento foi das 9h às 16h. Nos shoppings onde há pontos de vacinação, em ação de parceria com o governo do Estado, foram aplicadas 3.267 doses.

Continua depois da Publicidade

A abertura de novos pontos faz parte da estratégia da Prefeitura de Manaus, para facilitar o acesso da população à imunização. Na próxima terça-feira, 16, começará a funcionar um local de vacinação no shopping Millennium, na zona Centro-Sul.

“Temos buscado todas as alternativas, para que a cobertura da vacinação contra a Covid-19 tenha um alcance cada vez maior, e isso inclui levar a imunização em todos os cantos da cidade. Não queremos que as pessoas deixem de se vacinar porque os locais são distantes de onde elas moram. É determinação do prefeito David Almeida, que toda a população de Manaus, apta a receber a vacina, esteja protegida o mais rápido que pudermos”, informou a secretária da Semsa, Shádia Fraxe.

A secretária destacou que, neste sábado, o Vacinômetro municipal registrou marcas importantes na campanha de vacinação contra a Covid-19. “Já estamos com 70% da população vacinável com o esquema de duas doses completo. Chegamos a 90% desse público com a primeira dose. Ainda temos 178 mil pessoas que não tomaram a primeira dose e que devem ir o mais rápido possível a um dos nossos pontos, é um apelo que fazemos, pelo bem da coletividade”, alertou.

Continua depois da Publicidade

Com base na redução dos intervalos entre as doses das vacinas AstraZeneca e Pfizer, o Sistema Municipal de Vacinação (SMV), criado pela Semsa para concentrar as informações sobre a vacinação, aponta que cerca de 350 mil pessoas já passaram dos prazos. A secretária Shádia Fraxe orienta que quem ainda não tenha recebido a segunda dose, consulte a plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br), para conferir se já pode concluir o esquema vacinal. “Não só esses, mas também os que estão com as duas doses, podem checar se já podem receber o reforço, caso se enquadrem nos critérios do Ministério da Saúde”, sugeriu.

Domingo e feriado

Continua depois da Publicidade

Neste domingo, haverá vacinação nos seis shoppings, sendo das 11h às 20h, no shopping Manaus Via Norte, e das 14h às 21h nos shoppings Ponta Negra, Sumaúma, Manaus Plaza, Grande Circular e Manauara. A lista com os endereços e horários está disponível no site da Semsa, pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19, e nas redes sociais da secretaria @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Na segunda-feira, 15, feriado de Proclamação da República, os pontos de vacinação não funcionarão. Na terça-feira, o atendimento volta ao normal, e o ponto de vacinação do Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, no Cidade Nova, deixa de funcionar em razão da retomada das atividades no local.