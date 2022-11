Prefeitura de Manaus disponibiliza 75 pontos de vacinação contra a Covid-19, a partir de quarta-feira

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus prossegue com a rotina da oferta das vacinas contra a Covid-19, disponibilizando, no período de quarta, 16/11 à sexta-feira 18/11, um total de 75 pontos de vacinação para os manauaras em todas as zonas geográficas da cidade. Os endereços e horários de funcionamento dos locais de vacinação podem ser conferidos no link: bit.ly/localvacinacovid19.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, explica que a Semsa está acompanhando as mudanças no cenário epidemiológico da cidade, que vem registrando aumento de casos de pessoas com sintomas gripais, dentre os quais de Covid-19, e para saber como direcionar suas ações para a contenção da doença, a prefeitura ampliou o número de unidades que ofertam testagem rápida. No entanto, a melhor forma de se proteger contra o vírus Sars-Cov-2 é tomando as vacinas, garante.

“Desde janeiro do ano passado, quando teve início a maior campanha da vacinação do Brasil, estamos constantemente reforçando a eficácia dos imunizantes, que são uma barreira forte para as formas graves da Covid. Mas os dados do Vacinômetro ainda mostram que mais de 225 mil pessoas sequer tomaram a primeira dose. É um dado muito preocupante, que indica que muitos estão sem qualquer proteção contra a doença. A população precisa se engajar para tomar a vacina”, afirmou Coelho.

Dos 75 pontos de vacinação, 34 são direcionados à proteção das crianças a partir dos 3 anos de idade, que podem tomar a 1ª , 2ª e 3ª doses. Os demais grupos podem tomar a 1ª, 2ª,3ª e 4ª doses nos outros pontos de vacinação, obedecendo o intervalo entre as doses estabelecido pelo Ministério da Saúde. A quinta dose está liberada apenas para pessoas com mais de 18 anos com alto grau de imunossupressão, que para receber o imunizante precisam apresentar, além de documento oficial com foto e número do CPF, laudo que comprove esta condição de saúde. Para os demais segmentos é preciso apresentar documento de identificação original com foto, CPF, Carteira de Vacinação ou Cartão do SUS.

A população pode consultar o seu esquema vacinal acessando a plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) inserindo o número do CPF na aba “Consultar minhas doses” .

Além do horário regular, das 8h às 16h e das 8h às 17h, há dez Unidades de Saúde da Família que funcionam em horário ampliado, das 8h às 20h, com o objetivo de ampliar o acesso à vacina por aquelas pessoas que não tem tempo de buscar o serviço de saúde no horário comercial.

Novo público

A vacinação para crianças de 6 meses a menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias) será iniciada em breve em Manaus. As equipes técnicas farão treinamento para iniciar a aplicação das doses para este segmento. A capital recebeu 3,2 mil doses da vacina Pfizer-BioNTech, direcionadas a este público, seguindo autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que orienta que o público prioritário seja as crianças com comorbidades.