Prefeitura de Manaus presta homenagem às vítimas da Covid-19 no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Um ano após o Amazonas registrar a primeira morte oficial em decorrência do novo coronavírus, a Prefeitura de Manaus realizou, nesta quarta-feira, 24/3, uma homenagem em memória às vítimas da Covid-19 no Estado. O evento aconteceu no estacionamento da sede do Executivo municipal, na Compensa, zona Oeste da capital, e contou com um culto ecumênico, soltura de balões brancos e um minuto de silêncio.

Continua depois da Publicidade

Com a presença do secretário da Casa Civil, Tadeu de Souza, o ato também lembrou os 219 servidores municipais que morreram ao longo de um ano da pandemia.

“A tragédia causada pela Covid-19 atingiu a vida de todo mundo e com a Prefeitura de Manaus, não foi diferente. Nunca a dor da morte esteve tão próxima de nós. Todos temos algum ente querido que partiu em decorrência do novo coronavírus. Nosso secretário de Finanças perdeu o pai, nosso prefeito perdeu a mãe, e isso é muito doloroso para todos nós. Neste dia, prestamos essa homenagem a todos que estão enlutados. Estamos fazendo a nossa parte e será assim até o fim da pandemia “, disse o secretário.

O chefe da Casa Civil frisou que, mesmo com a queda no número de novos casos de Covid-19 na cidade, a população precisa manter os cuidados básicos de proteção e o distanciamento social. Ele também destacou as ações adotadas pelo prefeito David Almeida no combate ao novo coronavírus, principalmente o processo de vacinação implantado pela Prefeitura de Manaus, que foi reconhecido pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), que passou a sugerir a sua implantação por outras capitais brasileiras.

Continua depois da Publicidade

“A orientação é a de manter todos os cuidados de proteção, ao mesmo tempo que se intensifica o processo de vacinação. Manaus é a única capital brasileira que se prepara para iniciar a vacinação das pessoas com 50 anos ou mais. Estamos tomando todas as cautelas necessárias, para que possamos evitar um novo aumento no número de casos. O prefeito David Almeida vem se pronunciando sobre a necessidade desse cuidado, da vacinação e do distanciamento social, além de estar buscando avançar no processo de imunização na nossa cidade”, concluiu.

Participaram também do ato, o pastor da Igreja Adventista, Jadson Rego, e o padre Danival Lopes. Eles lembraram da importância de a população manter a esperança de que esse momento complicado vai passar, e pregaram a necessidade de ajudar aqueles que mais estão necessitados.

Continua depois da Publicidade

*Com informação da Assessoria de Imprensa