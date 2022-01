Prefeitura faz ajustes no Vacinômetro para acompanhar a evolução da campanha contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Vacinômetro da Prefeitura de Manaus, criado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para permitir a consulta, em tempo real, via internet, por qualquer cidadão, do quantitativo de vacinas contra a Covid-19 aplicadas pela Divisão de Imunização, passou por ajustes para acompanhar a evolução da campanha na capital. O layout do dashboard (painel) foi alterado, ganhando um campo com as informações da quarta dose da vacina, que começou a ser aplicada nesta segunda-feira, 3/1, em pessoas com alto grau de imunossupressão.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, explica que as atualizações são necessárias porque a campanha de vacinação contra a Covid-19 é dinâmica e diferente de todas as campanhas de imunização realizadas até hoje no mundo. “Estamos caminhando para um ano de uma campanha que evolui à medida em que novos públicos vão sendo inseridos para receber a imunização. O nosso Vacinômetro foi criado para assegurar total transparência ao processo de vacinação em nossa cidade, de acordo com o que foi orientado pelo prefeito David Almeida”.

Desenvolvido pela equipe do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), da Semsa, sem nenhum custo para os cofres públicos, o Vacinômetro disponibiliza, por exemplo, o número de pessoas vacinadas por dose (se primeira, segunda, terceira e agora a quarta dose); os percentuais da imunização na capital – da geral estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da vacinável (a partir de 12 anos); quantas pessoas foram vacinadas no dia.

A ferramenta, que pode ser acessada pelo link https://vacinometro.manaus.am.gov.br, apresenta ainda um gráfico com o comparativo das doses aplicadas, a cada dia de atendimento, nos pontos de vacinação da Semsa.