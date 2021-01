Presidente da FVS-AM testa positivo para Covid-19 em Manaus

Redação AM POST

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, testou positivo para o vírus Sars-Cov- 2, que causa a doença Covid-19, na última terça-feira (05/01).

De acordo com a assessoria da FVS-AM, Rosemary encontra-se estável, em isolamento social e tratamento domiciliar.

Ela revelou na segunda-feira (4), que o Amazonas está na fase de ‘alerta roxa’, considerada como ‘muito alta’, a maior na escala que mede os riscos da pandemia.

“A nossa análise de risco está apontando que nós estamos num nível alto. Portanto, nós saímos da fase vermelha e estamos na fase roxa. Tivemos um crescimento entre novembro e dezembro de 120% do número de casos em Manaus onde passamos de 1.573 caos para 3.452 casos em um crescimento de 47% no número de casos do Estado indo de 3.690 casos no início de novembro para 5.431 no final de dezembro. Hoje nós temos uma média móvel de 700 casos novos todos os dias. Com relação aos óbitos, nós tivemos um crescimento nos últimos 14 dias de 66% na média móvel desses óbitos. Em uma semana passamos de 86 óbitos na penúltima semana para 99 óbitos na semana passada”, afirmou Rosemary Pinto.