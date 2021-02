Presidente do Podemos em Manaus, Orleans Murilo, morre vítima de Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente do Podemos em Manaus, Orleans Murilo Arnaud Araújo, 40 anos, morreu nesta sexta-feira (05/02), por complicações da Covid-19.

Ele estava internado, desde a semana passada, em um hospital particular de Manaus e na última quarta-feira (03/02), seu quadro clínico se agravou e ele precisou ser entubado, em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Orleans atuava como chefe de gabinete da Liderança da Minoria na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM).

Ele era formado em administração pela Universidade Federal do Amazonas – UFAM (2004). Iniciou a carreira como assessor parlamentar na Câmara Municipal de Manaus (CMM) em 2009 e começou a caminhada ao meu lado exercendo a função de Chefe de Gabinete, enquanto vereador (2013 a 2014), passando a chefiar o gabinete da minha então Presidência da CMM de 2015 a 2018. Também esteve ao meu lado secretariando a Executiva Estadual do Partido Humanista da Solidariedade – PHS (2012 a 2018), depois se tornou Secretário Geral do Podemos (2018 a 2020) e recentemente estava como presidente da Executiva Municipal do Podemos (2020 a 2021), partido em que presido no Amazonas.