Primeiro dia do 20° mutirão de vacinação contra Covid encerra com mais de 28 mil doses aplicadas em Manaus

Redação AM POST

No primeiro dia da 20ª edição do mutirão Vacina Amazonas, realizado nesta sexta-feira (17/09), mais de 28 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19. Nesta edição, foi ofertada a dose de reforço em idosos acima de 70 anos, idosos abrigados em unidades de longa permanência e imunossuprimidos, incluindo transplantados, além da aplicação da primeira e segunda doses para os demais grupos. O segundo dia de mutirão inicia neste sábado (18/09), das 9h às 18h.

O Governo do Amazonas montou uma estrutura com mais de 90 postos de vacinação em nove pontos estratégicos da capital, contando com o reforço de 1,4 mil servidores do Estado atuando no atendimento à população que comparecer aos locais nos dois dias de mobilização. A ação é realizada em parceria com a Prefeitura de Manaus, que está disponibilizando seis pontos estratégicos e postos de vacinação que incluem 31 unidades básicas de saúde, que podem ser conferidos no site Imuniza Manaus no endereço https://semsa.manaus.am.gov.br/noticia/locais-de-vacinacao-covid-19/.

A secretária executiva adjunta de Políticas em Saúde Pública da SES-AM, Nayara Maksoud, tem expectativa de uma procura maior da população pela vacinação neste sábado, ainda mais pelo Estado ter aprovado a retomada da vacinação de adolescentes sem comorbidades, com idade entre 12 a 17 anos, através de Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), aprovada na tarde desta sexta-feira.

“Amanhã é o nosso segundo dia, temos grandes expectativas de que a população amplie a sua demanda, procure os nossos postos. Estaremos abertos nos postos distribuídos em todas as zonas da cidade até as18h, também com toda a oferta de primeira, segunda e dose de reforço e, inclusive, conforme resolução CIB, os adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, têm retomada a oferta da vacina para este público. O Estado do Amazonas retoma a vacinação para vocês e estaremos aí também com muita disposição, com muita motivação trabalhando para que os bolsões de não vacinados não exista no nosso Estado”, destacou Nayara Maksoud.

Dose de reforço – A terceira dose ou dose de reforço é destinada a dois públicos-alvos: idosos acima de 70 anos, idosos de qualquer faixa etária abrigados em unidades de longa permanência; e imunossuprimidos, incluindo transplantados.

Para receber a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 é necessário ter recebido a segunda dose ou dose única até o dia 31 de março.

O imunizante aplicado é o da Pfizer e, para a aplicação da dose de reforço, será usada a mesma carteira de vacinação em que foram registradas a primeira e segunda doses. Os locais de vacinação também estão disponíveis para aplicação da primeira e segunda dose para qualquer público acima dos 18 anos.