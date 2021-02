Primeiro paciente transferido do Amazonas para tratamento contra a Covid-19 retorna com homenagem de ‘torcedores’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Totalmente recuperado, o primeiro paciente transferido do Amazonas para atendimento contra a Covid-19 em outro estado retornou a Manaus em grande estilo na noite desta quarta-feira (24/02). Messias Oliveira, de 62 anos, estava internado no Piauí desde o dia 16 de janeiro. Ele foi recebido com homenagem de “torcedores” no saguão do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, zona oeste.

Continua depois da Publicidade

Além de Messias, outra paciente, Sandra Lima, 61, também desembarcou na capital. Os dois estavam internados no Hospital Universitário do Piauí, em Teresina. O avião pousou em Manaus por volta das 22h40 de ontem com os dois pacientes curados da doença.

Messias foi o primeiro paciente do Amazonas a ser encaminhado para outro estado. A missão conjunta do Governo do Amazonas e Governo Federal iniciou no dia 15 de janeiro. Messias embarcou neste primeiro voo e passou cerca de 40 dias hospitalizado até receber alta médica para retornar à capital. O momento não podia passar em branco: ele foi recebido por um grupo de familiares que, caracterizados com camisetas lembrando o time do Flamengo, também aguardavam ansiosos a recuperação de Messias.

“Realmente eu fui o primeiro, dia 16 de janeiro, e hoje estou retornando. De antemão eu quero agradecer ao governador do Estado do Amazonas, que me deu essa oportunidade. Eu fico muito grato, e peço a Deus que ilumine para que ele faça um bom trabalho nesse momento tão difícil”.

Continua depois da Publicidade

No aeroporto, Messias também agradeceu o empenho das equipes do outro estado. “Quero também agradecer à universidade lá, que deu o maior apoio, Universidade Federal do Piauí, que deu um apoio imenso. Fui bem recebido, não só eu, mas todos os amigos que estiveram por lá. São pessoas de bom coração que realmente arregaçam as mangas para a gente fazer o tratamento. São verdadeiros anjos da vida”, afirmou.

Uma das torcedoras de Messias era a esposa, Ivanilde Cardoso, 56. Durante todo o período de internação do marido, Ivanilde esteve na capital aguardando de forma apreensiva o retorno dele. No saguão, ela participava da homenagem preparada com muito carinho.

Continua depois da Publicidade

“Ele é flamenguista doente, então para alegria dele a gente resolveu fazer a camisa para receber. Ele é muito querido. Os amigos estavam muito preocupados, a gente também, era toda hora eles perguntando, ligando, querendo saber como é que estava, e eu tendo que dar a notícia de que não estava muito bem, mas depois que as melhoras vieram todo mundo ficou feliz. Graças a Deus ele foi atendido”, disse ela.

Quem também agradeceu foi Sandra Lima, a segunda paciente recuperada. Emocionada, ela relata o sentimento de ter perdido o marido e a filha para a doença, porém nutre a expectativa de dias melhores para ela, uma sobrevivente.

Continua depois da Publicidade

“Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de vida. Muito agradecida pela parceria Manaus com Piauí. Então, isso foi muito importante. Quando cheguei lá no Piauí eu precisava de 100% de oxigênio, eu não tinha mais condições, e perdi meu marido, perdi uma filha, mas eu venci. Eu venci!”.

Transferências – A missão conjunta entre o Governo do Estado e o Governo Federal iniciou no dia 15 de janeiro, tendo transferido até agora 542 pacientes para tratamento em outros estados. Com o retorno de hoje, o número de pessoas recuperadas da doença em outro estado chegou a 248.

No último dia 13, o Governo iniciou uma nova fase da missão, para desafogar o sistema de saúde do interior do estado. Até agora 55 pacientes dos municípios foram transferidos para seguir tratamento na capital.

* Com informações da assessoria de imprensa