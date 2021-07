Primeiros vacinados em Manaquiri comemoram aplicação da vacina contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O mutirão Vacina Amazonas iniciou em Manaquiri (a 60 quilômetros de Manaus) na manhã deste sábado (17/07), tendo como meta vacinar mil pessoas a partir dos 18 anos contra a Covid-19. Os primeiros vacinados no município comemoraram o momento da aplicação da vacina em dois postos montados pelo Governo do Estado, sendo um deles um drive-thru fluvial.

O primeiro vacinado no posto fluvial, Marcos Pereira, de 48 anos, disse que não esperava a campanha, mas decidiu se vacinar para garantir a imunização.

“Eu desci hoje de manhã e vi esse povo todo aí. Meu parceiro disse ‘Marcos, acho que você é o primeiro, então vai na frente e eu vou atrás’, e eu acabei sendo o primeiro. E isso é muito bom porque vai ajudar muitas pessoas”, disse Marcos. “Seria muito bom o povo cooperar com essa vacina vindo se vacinar, porque realmente é importante”.

Em outro posto de vacinação, montado no Ginásio José Lins, o agricultor Antônio Oliveira, 45, também garantiu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O primeiro vacinado no posto contou que os pais faleceram vítimas da doença, além de amigos. Ele reforçou a importância da campanha para quem ainda não buscou a vacina.

“Digo a todos que venham tomar a vacina para poder viver mais um tempo, porque tem muita gente falecendo, e não tenha medo não, que não dói não… E deixa todo mundo mais seguro”.

Vacina Amazonas

Os mutirões deste sábado (17/07), nos municípios de Manaquiri, Careiro Castanho e Careiro da Várzea, têm como meta vacinar, ao todo, 2.500 pessoas.

Deste total, 2 mil imunizantes são destinados à aplicação da primeira dose em pessoas a partir de 18 anos, sendo mil para Manaquiri e mil para Careiro Castanho. Outras 500 vacinas são para a aplicação da segunda dose no município de Careiro da Várzea.

Os mutirões ocorrerão simultaneamente, das 8h às 17h, nos três municípios. Com mais essas ações, chegará a 14 o número de edições da campanha Vacina Amazonas, realizadas em parceria com as prefeituras municipais. Para se vacinar, é necessário apresentar documento original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia).

Outros mutirões

Em 11 edições do mutirão – duas delas realizadas em Manaus –, mais de 231.553 pessoas já receberam a primeira dose. A primeira edição do mutirão da campanha Vacina Amazonas imunizou 141 mil pessoas na capital, nos dias 11 e 12 de junho.

Outros dois mutirões foram realizados, simultaneamente, no dia 19 de junho, em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas. No dia 26 de junho, Parintins foi o quarto município a receber o mutirão, imunizando mais de 5 mil pessoas.

No quinto mutirão, realizado na capital durante 24 horas, nos dias 29 e 30 de junho, 58.534 doses foram aplicadas. O sexto mutirão foi realizado no dia 3 de julho em Rio Preto da Eva, com 3.159 doses aplicadas.

Os últimos mutirões da campanha Vacina Amazonas foram realizados no dia 10 de julho, simultaneamente, nas cidades de Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã, com alcance de 15.660 pessoas vacinadas.