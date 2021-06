Profissionais que participam de viradão da vacinação em Manaus recebem alimentação

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Para dar suporte aos profissionais que trabalham em postos de vacinação contra a Covid-19, neste fim de semana (12 e 13/06), equipes da Secretaria de Estado da Assistência Social (SEAS) estarão em alguns pontos para distribuir lanches.

Continua depois da Publicidade

A Seas estará presente em cinco locais de vacinação: Supermercado Coema (avenida Torquato Tapajós), Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Cidade Nova), Centro Cultural Povos da Amazônia (Crespo), Universidade Paulista (Parque 10 de Novembro), Parque Municipal do Idoso (Nossa Senhora das Graças) e Clube do Trabalhador do Sesi (São José I).

Ao longo dos dois dias, serão distribuídos almoços e lanches. Além da logística da alimentação, a secretaria está simultaneamente no interior do estado, onde dá continuidade às ações da Operação Enchente 2021, com a distribuição de cestas básicas e do cartão do Auxílio Estadual Enchente.

A secretária executiva da Seas, Cadige Jamel Bohadana, destacou a união de esforços para o mutirão.

Continua depois da Publicidade

“Todos os órgãos do governo estão unidos para reforçar a imunização da população. A Seas sempre esteve na linha de frente da pandemia e nesse momento não seria diferente. Ao mesmo tempo, estamos no interior do estado levando cestas básicas e cartões do Auxílio Estadual Enchente para quem mais precisa”, disse.