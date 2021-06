Público de 45 a 51 anos será atendido neste sábado em 57 pontos de vacinação contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

As pessoas de 45 a 51 anos de idade, residentes em Manaus, começam a ser vacinadas contra a Covid-19 neste sábado, 12/6. Os três postos em regime de atendimento 24 horas e os postos tradicionais de vacinação abrem às 9h, enquanto as 48 unidades de saúde onde a vacina também será oferecida, abrem às 8h. Para ser vacinado, o usuário deve apresentar documento de identificação original, com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia) que ateste moradia em Manaus.

A intensificação da vacinação contra a Covid-19 neste fim de semana está sendo promovida pela Prefeitura de Manaus e pelo governo do Amazonas com o objetivo de acelerar, na capital, a cobertura vacinal da população geral (de 18 a 58 anos, sem doenças preexistentes e não incluída em grupos prioritários anteriores).

A população de 45 a 51 anos está estimada em 106 mil pessoas. As unidades de saúde e os pontos de vacinação tradicionais funcionam até as 17h. No Centro de Convenções de Manaus (sambódromo), no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques e na Arena do Amazonas, a imunização segue sem intervalo até as 17h de domingo, dia em que o público contemplado será o de 40 a 44 anos. No total, a faixa de 40 a 51 anos está estimada em 214 mil pessoas.

A ação faz parte do programa “Vacina Amazonas”, que pretende ampliar a vacinação também nos municípios do interior. De acordo com a titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, o imunizante utilizado nos dois dias de vacinação será o de Oxford/AstraZeneca. Para a ação, a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) destinou, inicialmente, cerca de 160 mil doses para garantir o atendimento da população da nova faixa etária.

Trabalharão neste sábado, 2.755 pessoas, que irão atuar como registradores, triadores, vacinadores e apoio à informação e organização do acesso aos postos. Dessas, 1.225 estarão nos grandes pontos e 1.530 nas unidades de saúde e escolas da rede pública. Além delas, governo e prefeitura atuarão com outros setores, como segurança e mobilidade urbana, para dar apoio direto e indireto.

Fique atento

Não devem ser vacinadas as pessoas com Covid-19, sintomas gripais ou qualquer outro processo agudo de adoecimento. Estas devem aguardar 30 dias ou a completa recuperação para receber a vacina. Também não podem ser vacinadas as gestantes e puérperas, uma vez que a AstraZeneca não está autorizada para este público.

Embora não seja obrigatório, o cadastramento no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br/) é recomendado pela Semsa para facilitar o atendimento nos postos de vacinação, reduzindo o tempo de espera e o risco de erros no lançamento dos dados pessoais no sistema.

As pessoas que não puderem comparecer aos postos no dia do seu atendimento poderão ir em data posterior. O mesmo vale para os que tinham segunda dose agendada para este sábado e para os remanescentes de grupos prioritários anteriores.

De acordo com a Semsa, a vacinação neste fim de semana é exclusiva para o público geral de 40 a 51 anos e de acordo com a divisão de idades para sábado e domingo, não havendo em nenhum dos 57 pontos o atendimento de outros públicos.

Intensificação – Vacina Amazonas

Sábado, 12/6 – pessoas de 46 a 51 anos

Documentos obrigatórios

Identidade original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia)

Pontos de vacinação em regime 24 horas

Das 9h de sábado às 17h de domingo, sem intervalo

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques

(Apenas ponto fixo)

Avenida Constantino Nery, 5.001 – Flores

Centro de Convenções de Manaus – sambódromo

(Drive-thru e ponto fixo)

Avenida Pedro Teixeira, 2.565 – Dom Pedro

Arena da Amazônia

(Apenas ponto fixo)

Avenida Constantino Nery, 5.001 – Flores

Pontos tradicionais

Das 9h às 17h

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola

(Apenas ponto fixo)

Rua Gandu, 119 – Cidade Nova

Centro Cultural dos Povos da Amazônia

(Drive-thru e ponto fixo)

Avenida Silves, 2.222 – Crespo

Universidade Paulista – Unip (somente sábado, 12/6)

(Drive-thru e ponto fixo)

Avenida Mário Ipiranga Monteiro, 4.390 – Parque 10 de Novembro

Parque Municipal do Idoso (somente domingo, 13/6)

(Apenas ponto fixo)

Rua Rio Mar, 1.324 – Nossa Sra. das Graças

Sesi – Clube do Trabalhador

(Drive-thru e ponto fixo)

Avenida Cosme Ferreira, 7.399 – São José I

Estacionamento do supermercado Coema

(Drive-thru e ponto fixo)

Avenida Torquato Tapajós, nº 5.890, Novo Israel

Salas de Vacina

8h às 17h

48 unidades de saúde e escolas

Endereços no link bit.ly/salavacinacovid