Quarta dose da vacina contra Covid é liberada para o público a partir dos 18 anos em Manaus

A Prefeitura de Manaus irá liberar a quarta dose da vacina contra a Covid-19, a partir desta quinta-feira, 30/6, para pessoas a partir dos 18 anos de idade. A campanha também terá o reforço de mais 28 pontos de vacinação, totalizando 81 endereços disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, informou que as medidas visam ampliar a cobertura vacinal contra a doença em Manaus, além de facilitar o acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) aos locais de vacinação, conforme determinação do prefeito David Almeida.

“Estamos observando uma subida na curva de casos confirmados de Covid-19, e a maioria das pessoas que evoluem para casos graves não completou o esquema de imunização ou não tomou a vacina, a principal forma de se proteger contra essa doença. Estamos reunindo ainda mais esforços para garantir que toda a população esteja com as doses em dia”, disse.

A chefe da Divisão de Imunização da secretaria, Isabel Hernandes, informou que o público apto para a quarta dose deve ter recebido a terceira dose há quatro meses ou mais.

“A vacina é a única forma de prevenir uma possível nova onda de Covid, então a gente amplia as faixas-etárias para que as pessoas que não estejam vacinadas ou com esquema vacinal incompleto tenham a oportunidade de receber o imunizante e se proteger nesse momento”, comentou.

Todos os endereços, horários e vacinas disponíveis podem ser conferidos no link bit.ly/localvacinacovid19 e também nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook). Em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), são ofertadas a primeira, segunda, terceira e quarta dose da vacina.

Unidades

Djalma explicou que as novas unidades de saúde que vão aplicar a vacina contra a Covid-19 foram escolhidas de forma estratégica, em locais de grande concentração de pessoas e também em áreas de vazios assistenciais.

Ainda conforme o secretário, os locais de vacinação operam em três horários diferentes: são dez UBSs de horário ampliado, de 8h às 20h, outras 64 UBSs de horário normal, de 8h às 17h, e sete Unidades de Saúde da Família (USFs), de 8h às 16h.

“Todas as pessoas a partir dos 5 anos de idade podem iniciar o esquema vacinal, e devem atualizá-lo com as doses liberadas para a sua faixa-etária, seguindo os intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde. Basta comparecer nos locais de vacinação, portando documento de identidade com foto e o cartão de vacina”, orientou o titular da Semsa.