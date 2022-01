Quatro escolas em Manaus funcionarão como pontos temporários de vacinação

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Com o objetivo de assegurar a imunização das crianças contra a Covid-19 antes da volta às aulas presenciais, a Prefeitura de Manaus terá pontos de vacinação temporários em quatro unidades de ensino da rede municipal.

Os pontos começam a funcionar na próxima segunda-feira, 31, das 9h às 16h, para o atendimento dos estudantes de 5 a 11 anos, com comorbidades e deficiências permanentes (PcDs), e de 6 a 11 anos, sem doenças preexistentes. Nos locais, também poderão ser atendidas crianças da mesma faixa etária, que não estejam matriculadas em escolas municipais, mas sejam moradoras do entorno.

A ação está sendo viabilizada por meio de parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde (Semsa) e de Educação (Semed) e atende à orientação do prefeito David Almeida, de facilitar o acesso dos pais e responsáveis aos locais de vacinação, garantindo que as crianças estejam protegidas quando retornarem às salas de aula.

Em reunião realizada na tarde desta sexta-feira, 28/1, na sede da Semsa, gestores e técnicos das duas secretarias acertaram detalhes da vacinação, que terá caráter temporário, permanecendo em cada escola por um período de sete a dez dias.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destacou que a abertura da vacinação em escolas amplia a capacidade de atendimento da Semsa, que já opera em grandes pontos estratégicos exclusivos para o público infantil. “Além disso, a imunização fortalece o trabalho que a Semed já desenvolve em relação à saúde da comunidade escolar”.

O secretário de Educação, Pauderney Avelino disse que parceria com a Semsa é mais uma oportunidade de garantir a segurança e a saúde da comunidade escolar. Por esse motivo, reforça que os pais ou responsáveis não percam esta oportunidade.

“Nós queremos garantir um retorno às aulas seguro e por isso peço que os pais ou responsáveis pelos nossos alunos não deixem de levá-los até as unidades de ensino, que estarão disponibilizando a vacina contra a Covid-19, a partir de segunda-feira. Precisamos agir juntos, só assim conseguiremos combater esse vírus”, pontuou Pauderney.

Atualmente, mais de 153 mil crianças, de 5 a 11 anos, estão matriculadas em escolas da rede municipal de ensino.

Locais

As unidades de ensino onde a vacina contra a Covid-19 será oferecida são o Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Doutora Viviane Estrela Marques Rodella, no Lago Azul, zona Norte; o Cime Senador Artur Virgílio do Carmo Ribeiro Filho, no bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste; o Cime Josefina Rosa de Mattos Pereira de Castro, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste; e o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Graziela Ribeiro, localizado no bairro Alvorada 2, zona Oeste.

Além disso, os pontos de vacinação do Clube do Trabalhador-Sesi, na zona Leste, e o do Studio 5 Centro de Convenções, na zona Sul, darão apoio ao atendimento dos estudantes de 5 a 11 anos que residem nestas regiões.

Com os pontos de atendimento nas escolas, passam a ser nove os locais de vacinação da campanha municipal de imunização contra a covid-19 para o público infantil.

Em todos esses locais podem ser vacinadas as crianças da faixa etária contemplada, que não apresentarem sintomas de doenças na fase aguda e que não tenham sido vacinadas para outras doenças nos últimos 15 dias.