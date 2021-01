Recuperados da Covid-19, mais 15 pacientes retornam a Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Recuperados da Covid-19, mais 15 pacientes, que foram transferidos para tratamento fora do Estado, retornaram a Manaus na madrugada deste sábado (30/01). Eles vieram de Brasília (DF), São Luís (MA), Natal (RN), João Pessoa (PB) e Maceió (AL). O Governo do Estado, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), recepcionou e disponibilizou transporte para cada paciente.

O voo com mais pacientes foi o de Natal, que chegou com oito pessoas que venceram a Covid-19, entre elas o Marcos André, 45, que foi categórico em classificar o tratamento como excelente. “O tratamento foi muito bom e eu fui bem cuidado. Todos os profissionais foram bem atenciosos conosco. Agradeço a todos”, comentou.

Aos 45 anos de idade, Erick Brandão é mais um vencedor contra a Covid-19. Ela agradeceu a atenção que o Governo do Amazonas tem prestado aos pacientes e contou da sua saudade de casa.

“Isso foi uma virada na minha vida, pois essa doença não é fácil. Ainda bem que nós tivemos esse apoio do Governo de ir para outro Estado. O tratamento de lá é de excelência. Eles trabalham com amor. Quero agradecer o tratamento do nosso Estado também. Esse carinho e atenção é satisfatório. Eu fui sozinho, voltei sozinho, e agora eu só quero o abraço da minha família e dos meus cachorros”.

Apoio – O Governo do Estado tem realizado, por meio do FPS, apoio psicossocial para os pacientes e as famílias, atuando com 12 técnicos nos Estados onde há pacientes do Amazonas, e presta o auxílio necessário a todos.

“Nossos técnicos estão dentro dessas unidades de referência nessas capitais. O nosso objetivo é amparar os nossos pacientes, então, desde a unidade que eles estão se tratando, até a chegada deles aqui, nós estamos acompanhando e os levando em casa. Essa ação é muito importante porque o paciente se torna mais acolhido, seguro e isso contribui com a sua recuperação”, explicou a secretária executiva do FPS, Kathlen Santos.

Transferidos – A transferência de pacientes é realizada a partir de uma força-tarefa entre o Governo estadual e federal. Atualmente, 335 pacientes já foram transferidos para outros Estados para dar continuidade ao tratamento da Covid-19 e melhorar o fluxo de atendimento na rede de saúde do Amazonas. Até esta madrugada, 90 pacientes já haviam retornado a capital recuperado do vírus.